中國：美國經濟金融政策已成全球金融穩定最大挑戰

針對國際貨幣基金組織發布的最新《全球金融穩定報告》指美國銀行業動盪等因素加劇全球金融穩定風險，中國外交部發言人回應稱，當前國際金融風險突出，同美國等發達國家貨幣政策激進調整密切相關。



他稱，國際各方普遍認為，美國經濟金融政策已成為全球金融穩定的最大挑戰。

中國外交部發言人汪文斌星期四（4月20日）在例行記者會上說，全球金融穩定事關世界經濟復甦發展成效和各國共同利益，需要各方共同維護。美聯儲去年以來激進加息，大幅推高了全球融資成本，加劇國際資本無序流動。這不僅導致美歐一些銀行破產或被收購，也加重了新興市場和發展中國家的困難，不利於世界經濟穩定復甦和全球共同發展。

汪文斌說，有關研究報告顯示，全球債務負擔較重國家近一半的債務來自發達國家的商業債權人。去年以來美國等發達國家利率水平走高，顯著加重這些國家的償債負擔，讓他們陷入償債的惡性循環、面臨債務違約的突出風險。

汪文斌說，中方敦促美國等發達國家審慎評估自身經濟金融政策的外溢影響，及時穩定市場預期，避免對全球金融穩定造成惡性衝擊。

他也說，中方同時呼籲發達國家傾聽廣大發展中國家真實心聲和緊迫需要，為面臨困難的國家提供「真金白銀」幫助，停止「口惠而實不至」和向他人推責，切實承擔起維護全球金融穩定、促進世界經濟復甦的應盡義務。