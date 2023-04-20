3年前移加　香港女醫生手腳遭綁被推落樓墮斃　疑兇跳樓身亡

加拿大卡爾加里（Calgary）4月15日發生離奇命案，一名來自香港的女醫生手腳遭綁後墮樓身亡，救護人員接報到場後再目睹男疑兇跳樓身亡。警方列謀殺案處理，推測疑兇將女醫生拋下或推下樓殺害。



事發地點位於卡爾加里Spruce Cliff社區一座多層住宅大樓。當地救護人員15日接報發現一名女子死亡，晚上約7時10分抵達現場評估情況時，目睹疑兇從高樓露台跳下，亦告不治。

警方17日稱，受害人為69歲女醫生謝淑華（Joanne Suk-Wah Tse，音譯），隨後自殺的男子為61歲的唐德林（De Lin Tang，音譯），暫未知疑兇犯案動機。調查人員稱兩人在發展新的關係，但不清楚關係的性質。

女死者在當地經營診所，她的病人兼前員工Judy Chan表示，女死者為香港移民，多年來對自己照顧有加，就像她的第二位母親。

女死者數名病人18日往診所留下鮮花、卡片致意，其中3年前從香港移居當地的Michael Lai夫婦表示，是女死者發現Michael胃部出現腫塊，救他一命。

因多人目睹事件，警方16日派受害者援助支持小組（VAST）到事發地點，向目擊者提供免費支援。