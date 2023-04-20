SpaceX星艦飛4分鐘爆炸　堅稱試射成功　Elon Musk：數月後再來

美國太空探索技術公司（SpaceX）4月20日第二次試射運載火箭系統星艦（Starship），但它升空後約4分鐘突然爆炸，未能加速進入預定軌道，任務失敗。SpaceX領導層之前一再強調，今次發射屬實驗性質，並稱星艦只要能離開發射台便是試射成功。



這次試射任務原定計劃是星艦速度快到足夠進入軌道，飛行數分鐘，最後墜落墨西哥灣。

美國全國廣播公司（NBC）稱火箭點火後向天空飛了約4分鐘，但位於火箭上的推進器與火箭本身的分離看來失敗了。推進器33個引擎中有一些看來沒有點火。

SpaceX創辦人馬斯克（Elon Musk）就是次刺激的星艦發射恭喜SpaceX團隊，稱團隊從今次試射學到很多，未來數月會再來一次。

SpaceX在最新一則推文幽默地說，是嫌試射不夠刺激嗎，星艦在它進行級間分離前發生一次快速的、計劃外的分解。

SpaceX於20日在德州（Texas）布朗斯維爾（Brownsville）以東試射星艦。它是人類史上製造最大及最強力的火箭系統。

星艦的總長度約為120米，由兩部份組成，分別是超級重型火箭推進器、以及太空船船艙。它能載人與載具，能重複使用。

SpaceX於17日首次試射星艦，但發射前40秒因技術問題而緊急停止。公司稱是下級超級重型火箭助推器出現加壓問題，最少需48小時來做準備，才可進行第二次試射。

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