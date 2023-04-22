美國土安全部展開90天計劃　研究應對「中國威脅」

美國國土安全部部長馬約卡斯（Alejandro Mayorkas）4月21日在華盛頓智庫外交關係委員會發表演講時聲稱，中國對美國構成特別嚴重的威脅，宣布政府會採取「90天衝刺」計劃，從6個關鍵領域降低風險，對抗不斷演變的威脅。



馬約卡斯重點關注總統拜登（Joe Biden）提出「決定性10年」的兩個趨勢——生成式人工智能革命和中國構成的多方面威脅。他宣布國土安全部的兩項突破性新舉措——成立首個人工智能特別工作組（AI Task Force）和全部門抗擊中國威脅的「90天衝刺（90-day sprint）」計劃。

「90天衝刺」措施包括：保護關鍵基礎設施；破壞全球芬太尼（Fentanyl）供應鏈；防止中國濫用美國合法旅行系統騷擾持不同政見者；防範中國的惡性經濟影響；促進北極和印度-太平洋地區的安全、保安和經濟繁榮；與各級政府和私營部門合作夥伴分享中國構成的威脅訊息。

馬約卡斯聲稱，通過網絡攻擊、濫用美國貿易和旅行系統、試圖破壞美國民主制度的虛假訊息活動，中俄等國家顛覆美方基於規則的國際秩序，威脅美國國土安全。

他宣稱，「中國對美國構成特別嚴重的威脅，這確實涉及到我們部門的所有任務。北京有能力和意圖破壞我們的國內外利益，並且正在利用其國家權力的每一個工具來做到這一點。從在南海日益咄咄逼人的存在，到用來騷擾和恐嚇持不同政見者的『海外警察站』。中國入侵台灣將對美國國土產生深遠的影響，讓我們的民用關鍵基礎設施面臨破壞性網絡攻擊的風險。我們必須確保在今天和將來都為防範這一威脅做好準備。」