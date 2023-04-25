印度男澳洲悉尼伸狼爪「假招聘真強姦」　拍片上網淫行曝光就逮

印度人民黨海外之友（Overseas Friends of the BJP）澳洲分部的前主席丹尼哈爾（Balesh Dhankhar）下藥迷姦多名女性，並使用手機以及安裝在床邊鬧鐘的針孔攝影機將整個過程錄影，受害人包含5名韓國女子。



（編按：這些影片是在2018年1月至10月拍下的。）從警方2018年查獲的47則影片中可以看到，被害人大多是無意識，部份出現掙扎、呻吟的情況，一副看來像是做噩夢的模樣。

被告被指控犯下39項罪名，因此在法庭上當場被上銬帶走。（編按：他5月再度提堂，判刑料在今年稍後時間宣布。）

（編按：法庭4月24日宣讀他的控罪時，他全部認罪，一邊哭一邊答「是」。他對上一次哭，是供稱犯案原因時。他說自己之所以對那些女子說謊，是因為他與婚外情的對象分手了，他覺得孤獨。他也將自己的孤獨歸咎於他無法從他與妻子的親密關係獲得滿足。）

（編按：他在庭上作供時仍狡辯。當檢控官稱他從看着那些受害人失去意識或能力受損當中獲得樂趣。他卻回答說：「這只是一部色情片，失去意識或能力受損無關。」）

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根據《新德里電視台》、《每日郵報》報道，43歲的丹哈爾（Balesh Dhankhar）曾任印人黨海外之友澳洲分部的主席，他在澳洲的印度社區具有極大聲望，然而他卻多次下藥迷姦無辜女性，甚至錄製大量不雅影片，因此被判有罪。

丹哈爾誘騙至少5名韓國女性，假裝招募韓文翻譯，並在面試過程中使用迷姦藥讓其癱瘓，待對方失去意識或無法掙脫後，再強姦被害人。

其中多名受害者甚至在過程中就恢復意識。當時這些被害人睜開眼後，便看到丹哈爾正在無套強姦，且全身的衣物都已經被丹哈爾扒光。

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根據警方指出，這5名被害人全是2017年至2018年被丹哈爾以招募韓語翻譯的名義騙上門，而迷姦的手法全都如出一轍。

丹哈爾24日在悉尼唐寧中心地方法院的審判中被判有罪，當地媒體更稱他是悉尼近代史中「最惡劣的強姦犯之一」。

陪審團主席24日認定針對丹哈爾的39項指控有罪，丹哈爾當場流下眼淚並要求繼續保釋，不過遭到法官拒絕，因此直接被警察上銬帶走。丹哈爾5月將再次出庭，具體刑期將擇日再議。

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警方2018年發現47則丹哈爾和不同女性的性愛影片，然而影片中大部分的女性在性行為的過程中毫無意識，或是眼神渙散地掙扎、呻吟，宛如在做噩夢一樣。

而這些影片也被丹哈爾「分門別類」，他在每個不同的資料夾上標註韓國女性的名字，相關連續迷姦罪行才因此曝了光。

調查人員也在丹哈爾的瀏覽器中發現一系列迷姦線上影片的書籤，內容與他自己拍攝的迷姦影片極為相似。檢察官質疑他：「這些影片（迷姦影片）跟你在網路上收藏的影片非常相似，你覺得看著那些失去知覺的韓國女性很有趣。」對此，丹哈爾卻辯解稱：「這只是普通的性愛影片，與失去意識、性剝削無關。」

警方還發現一段長達95分鐘的迷姦影片，被害人在整個過程中毫無意識。丹哈爾通常是利用手機鏡頭或是安裝在鬧鐘內的針孔攝影機來偷拍強姦的過程。

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