美駐華大使到任一年才遞交國書 美否認北京藉機報復

美國駐華大使伯恩斯（Nicholas Burns），於4月24日向中國國家主席習近平遞交國書。對於外界質疑伯恩斯到任一年才遞交國書是遭到北京報復，美國國務院昨日（25日）予以否認，指伯恩斯過去一年均在中國進行重要的工作。



2022年3月，伯恩斯抵達中國履新，換言之，他是相隔逾1年時間才向習近平遞交國書；根據中國官媒報導，習近平當天接受70國大使到任國書。

伯恩斯於25日在推特（Twitter）上載自己向中國國家主席習近平遞交到任國書的照片，並寫道：「在人民大會堂向習近平主席遞交了國書，能在中華人民共和國作為大使代表美國是一種榮譽」。

新任大使向當地國家元首呈遞到任國書，是一項重要官方儀式，象徵被承認為派遣國政府的代表。

在伯恩斯之前，美國駐華大使大多會在到任一個月內遞交國書，例如前總統特朗普（Donald Trump）任內駐華大使布蘭斯塔德（Terry Branstad）於2017年6月到任履新，約兩星期後就向習近平遞交了國書。

美國國務院首席副發言人帕特爾（Vedant Patel），於25日的例行簡報會上否認此說法，並表示針對伯恩斯遞交到任國書時間點的問題需要詢問中方。他又指伯恩斯是位世界級外交官，資歷豐富，美方很感謝有他在北京代表美國，也非常高興他能夠遞交國書。