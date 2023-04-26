中國派誰赴烏克蘭？ 歐亞事務特別代表李輝為「俄羅斯專家」
中國國家主席習近平4月26日與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）通話，公布將派中國政府歐亞事務特別代表赴烏克蘭等國訪問。中方現任歐亞事務特別代表為李輝，這位「俄羅斯專家」曾在外交部蘇聯東歐司工作多年，又任職過中國駐俄大使長達約10年時間，2019年他獲俄總統普京頒授友誼勳章。
履歷顯示70歲的李輝為「俄國通」，他自1970年代起曾任外交部蘇聯東歐司（即蘇歐司，前蘇聯1991年解體後，蘇歐司更名為歐亞司，負責東歐和中亞）科員，駐蘇聯大使館隨員、三秘、二秘，外交部蘇聯東歐司二秘、副處長、一秘，駐蘇聯大使館一秘。
至1991年蘇聯解體後，他改為任職駐俄羅斯大使館一秘，之後又做過駐哈薩克大使館一秘、參贊，外交部東歐中亞司參贊、副司長等職，再成為歐亞司司長。
自2008年起，他成為外交部副部長，然後在2009年至2019年，他是中國駐俄羅斯大使，時間長達10年。
2019年年中離任前，他於該年5月獲俄羅斯總統普京在莫斯科克里姆林宮頒授「友誼勳章」。該勳章是俄羅斯聯邦國家級勳章，授予為加強各民族友誼與合作、推動各民族文化交流、促進世界和平、發展國家間友好關係作出傑出貢獻的人士。
李輝在離任時表示，擔任中國駐俄大使十年來，中俄全面戰略協作夥伴關係始終保持高水平運行，兩國元首建立了密切的工作關係和深厚的個人友誼，雙邊各領域務實合作蓬勃發展。
曾批個別國家搞所謂「民主峰會」
李輝出任中國政府歐亞事務特別代表後，2022年6月曾以視像方式出席由中國國際問題研究院、中國上海合作組織研究中心舉辦的「新時代民主之路」國際研討會，他當時言辭嚴厲地不點名批評有個別國家國內民主進程乏善可陳，卻熱衷於在國際上搞所謂「民主峰會」，無視其自詡的「民主燈塔」早已坍塌的事實。
李輝簡歷
李輝，男，漢族，1953年2月生， 黑龍江省人，北京外國語學院畢業。
1975年－1981年 中華人民共和國外交部蘇聯東歐司（蘇歐司）科員。
1981年－1985年 中華人民共和國駐蘇維埃社會主義共和國聯盟大使館隨員、三秘、二秘；
1985年－1990年外交部蘇聯東歐司二秘、副處長、一秘；
1990年－1991年中華人民共和國駐蘇維埃社會主義共和國聯盟大使館一秘；
1991年－1992年 中華人民共和國駐俄羅斯聯邦大使館一秘；
1992年－1995年 中華人民共和國駐哈薩克斯坦共和國大使館一秘、參贊；
1995年－1997年 外交部歐亞司參贊、副司長；
1997年－1999年中華人民共和國駐哈薩克斯坦共和國特命全權大使；
1999年－2003年外交部歐亞司司長；
2003年－2008年外交部部長助理；
2008年－2009年外交部副部長；
2009年－2019年中華人民共和國駐俄羅斯聯邦特命全權大使。
現為中國政府歐亞事務特別代表
所獲榮譽
2018年10月25日，俄羅斯外交學院授予中國駐俄大使李輝榮譽博士學位。
2019年5月，俄羅斯總統普京簽署命令，授予李輝「友誼勳章」