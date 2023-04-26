中國派誰赴烏克蘭？　歐亞事務特別代表李輝為「俄羅斯專家」

中國國家主席習近平4月26日與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）通話，公布將派中國政府歐亞事務特別代表赴烏克蘭等國訪問。中方現任歐亞事務特別代表為李輝，這位「俄羅斯專家」曾在外交部蘇聯東歐司工作多年，又任職過中國駐俄大使長達約10年時間，2019年他獲俄總統普京頒授友誼勳章。



履歷顯示70歲的李輝為「俄國通」，他自1970年代起曾任外交部蘇聯東歐司（即蘇歐司，前蘇聯1991年解體後，蘇歐司更名為歐亞司，負責東歐和中亞）科員，駐蘇聯大使館隨員、三秘、二秘，外交部蘇聯東歐司二秘、副處長、一秘，駐蘇聯大使館一秘。

至1991年蘇聯解體後，他改為任職駐俄羅斯大使館一秘，之後又做過駐哈薩克大使館一秘、參贊，外交部東歐中亞司參贊、副司長等職，再成為歐亞司司長。

自2008年起，他成為外交部副部長，然後在2009年至2019年，他是中國駐俄羅斯大使，時間長達10年。

2022年6月8日，中國政府歐亞事務特別代表李輝應邀以視像方式出席「新時代民主之路」國際研討會開幕式（外交部網站）

2019年年中離任前，他於該年5月獲俄羅斯總統普京在莫斯科克里姆林宮頒授「友誼勳章」。該勳章是俄羅斯聯邦國家級勳章，授予為加強各民族友誼與合作、推動各民族文化交流、促進世界和平、發展國家間友好關係作出傑出貢獻的人士。

李輝在離任時表示，擔任中國駐俄大使十年來，中俄全面戰略協作夥伴關係始終保持高水平運行，兩國元首建立了密切的工作關係和深厚的個人友誼，雙邊各領域務實合作蓬勃發展。

2019年2月，李輝（左）與到訪中國大使館的梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）會面（Twitter@Government of Russia）

曾批個別國家搞所謂「民主峰會」

李輝出任中國政府歐亞事務特別代表後，2022年6月曾以視像方式出席由中國國際問題研究院、中國上海合作組織研究中心舉辦的「新時代民主之路」國際研討會，他當時言辭嚴厲地不點名批評有個別國家國內民主進程乏善可陳，卻熱衷於在國際上搞所謂「民主峰會」，無視其自詡的「民主燈塔」早已坍塌的事實。

2023年3月2日，中國政府歐亞事務特別代表李輝在巴庫出席不結盟運動應對新冠肺炎聯絡小組峰會並致辭（中國駐阿塞拜疆共和國大使館網站）

李輝簡歷

李輝，男，漢族，1953年2月生， 黑龍江省人，北京外國語學院畢業。

1975年－1981年 中華人民共和國外交部蘇聯東歐司（蘇歐司）科員。

1981年－1985年 中華人民共和國駐蘇維埃社會主義共和國聯盟大使館隨員、三秘、二秘；

1985年－1990年外交部蘇聯東歐司二秘、副處長、一秘；

1990年－1991年中華人民共和國駐蘇維埃社會主義共和國聯盟大使館一秘；

1991年－1992年 中華人民共和國駐俄羅斯聯邦大使館一秘；

1992年－1995年 中華人民共和國駐哈薩克斯坦共和國大使館一秘、參贊；

1995年－1997年 外交部歐亞司參贊、副司長；

1997年－1999年中華人民共和國駐哈薩克斯坦共和國特命全權大使；

1999年－2003年外交部歐亞司司長；

2003年－2008年外交部部長助理；

2008年－2009年外交部副部長；

2009年－2019年中華人民共和國駐俄羅斯聯邦特命全權大使。

現為中國政府歐亞事務特別代表

俄羅斯總統普京（左）2019年5月簽署命令，授予李輝（右）「友誼勳章」（克里姆林宮網站）

所獲榮譽

2018年10月25日，俄羅斯外交學院授予中國駐俄大使李輝榮譽博士學位。

2019年5月，俄羅斯總統普京簽署命令，授予李輝「友誼勳章」