法國總理公布「百日施政計劃」　 處理民生議題

法國總理博爾內（Elisabeth Borne）4月26日公布政府「百日施政計劃」，主要聚焦民生議題。



根據博爾內當天公布的相關計劃，法國政府未來100天的施政重點將是保障購買力、增進就業、推動生態保護以及加強執法能力等。

在保障購買力方面，博爾內表示政府將繼續採取措施保障能源價格的穩定。法國國會將就一項更加公平分配財富的法案進行討論，博爾內還要求公司重新評估薪資級別。

在增進就業方面，法國官方將建立新機構逐步取代目前的就業服務部門，同時尋求在2023年夏天推出新的工作保障協議，包括改善工作條件、促進老年人的職業培訓和就業等。

在生態保護方面，預防森林火災法案5月將送交國會繼續審議；官方準備在6月推出航空業有關控制溫室氣體排放的行動計劃。

在加強執法能力方面，博爾內表示2023年夏季之前將在法國與意大利邊境建立執法隊伍，用於打擊非法移民，從下週就開始在靠近意大利的濱海阿爾卑斯省（Alpes-Maritimes）增派150名警察和憲兵。

此外，「百日施政計劃」還包括加強電動車輛租賃服務、推動網絡管理打擊網絡犯罪、推出「綠色工業」法案以加強相關領域的行業競爭力等。

博爾內同時透露，政府的移民改革法案將會被推遲至2023年秋季提交國會審議。她表示將繼續尋求國會內部相關黨派對該法案的支持。

博爾內公布的政府「百日施政計劃」被認為是旨在落實法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）此前的講話內容，平息因退休制度改革造成的分歧和爭議。馬克龍最近數日前往法國多地視察，了解民意，為繼續推進國內政治議程做準備。