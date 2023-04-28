英國男涉性侵海鷗　復以手機「助興」　法官睇CCTV影片目瞪口呆

英國傳出一起驚悚的性侵案！一名40歲男子撿到一隻受傷的海鷗後，竟將牠當成「泄慾工具」，不僅跑到小巷內對無助的海鷗「伸出狼爪」，還一邊利用手機播放AV色情片助興。



事情曝光後，該名男子遭警方逮捕，已看過閉路電視片段的法官也坦言這是他們遇過最不尋常的案件之一。

根據《每日鏡報》、《Metro》報道，去年8月17日早上1時，英國男子大衛（David Lee）在森德蘭（Sunderland）一條巷內性侵海鷗。

（編按：《森德蘭回聲報》25日稱，檢方對他的指控，最初是說他將自己的陰莖放在鳥的嘴裏，但後來改為指他「抓住一隻野鳥並進行性行為，從而造成不必要的痛苦」。）

從監視器畫面得知，大衛抓到牠之後，在巷內脫下褲子並下跪，將一隻受傷的海鷗夾在雙腿間。他一邊自瀆，一邊觀看手機播放成人AV片，過程中海鷗不斷發出悲鳴。

事後，大衛穿回褲子，將受傷的海鷗一腳踢開，行徑相當殘暴。

【延伸閱讀】英國女被拖至停車場強姦 淫狼「全程尾隨」恐怖影片曝光（點擊放大瀏覽）：

+ 12

（編按：他被捕後最初供稱，他將海鷗檢起來的原因，是以為牠受傷了。他拿出手機查找獸醫的電話號碼。在他被捕後，警方發現他是使用手機觀看色情網站。）

警方沒收關鍵手機後，也以證據拆穿大衛的一派胡言，直指當下大衛只是用手機搜尋色情網站，根本沒有聯繫任何動保協會，大衛隨後才坦承罪刑。

【相關圖輯】英國6孩爸爸遭姦殺震驚全國：2女劫財「得不償失」 警靠一件外套緝兇（點擊放大瀏覽）：

+ 25

驚悚的「人禽交」也讓法官直搖頭，一名經驗豐富的法官坦言，這是他在法院裏遇到最不尋常的案件之一。

大衛的辯護律師則表示，將朝犯案人有精神病史的方向進行辯護。

延伸閱讀：

整箱馬鈴薯擺到忘記 他發現時已長成「陸地珊瑚」嚇壞妻子

老公送女兒「人髮娃娃」稱家族習俗 太太氣炸批：根本邪教

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】