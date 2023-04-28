美國前消防官員遇襲重傷案情大反轉　影片曝光疑先向流浪漢施襲

美國三藩市前消防專員（Fire Commissioner）卡爾米尼亞尼（Don Carmignani）4月5日遭流浪漢毆打，身受重傷，引起全國關注。案件26日出現新證據，指卡爾米尼亞尼遇襲前疑曾向流浪漢噴射防熊噴霧，才引發事件，又指他此前亦多次噴灑其他人，令案情更趨複雜。



卡爾米尼亞尼5日晚在母親位於Marina區的住所附近被一名流浪漢以鐵棒施襲，造成頭部重創。24歲男子多蒂（Garret Doty）隨後被捕，被控襲擊等罪。

檢察官26日告知卡爾米尼亞尼代表律師，因發現新證據，正擬銷案，但迅速收回說法。多蒂的公設辯護律師哈薩韋（Kleigh Hathaway）透露，這些新證據是一批影片和警方報告，錄到一名男子以防熊噴霧射向無家可歸者。

哈薩韋稱，卡爾米尼亞尼正同2021年11月至2023年1月間發生的8宗防熊噴霧襲擊案中的施襲者描述相符，事發地點均位於同一區域，而多蒂5日曾被他以同款噴罐襲擊，影片亦顯示他走近多蒂時手持噴罐，直指打鬥是由卡爾米尼亞尼挑起。

卡爾米尼亞尼代表律師否認卡爾米尼亞尼是片中施襲者。

地方檢察院表示，會繼續處理本案，並暗示先前的銷案消息屬人為失誤。他又指，若27日聽證會未有進展，必須依法釋放多蒂，而卡爾米尼亞尼拒絕出庭及與警方會面，令取證面臨障礙。

影片前段顯示，男子走近一名流浪者後，以噴霧噴向對方；後段影片錄到卡爾米尼亞尼4月5日走近多蒂時，手握疑似噴罐：