日本蛋荒持續　公司「抽籤制」賣蛋

禽流感疫情使蛋荒問題在全球市場持續惡化，供需失衡導致日本被迫以「抽籤形式」販售雞蛋。



日經中文網報道，東京生鮮宅配企業Pal system自3月底便開始以抽籤形式銷售雞蛋。公司負責人說：「過去從沒對雞蛋採取過這樣的措施，但因大量用戶希望購買雞蛋，所以採取了抽籤制。」

雞蛋不足導致日本的人均雞蛋消費量較一年前減少5%。

日本自2022年10月下旬出現首宗禽流感病例後，當局隨後多次撲殺大量活雞，截至2023年3月，日本全國已撲殺超過1,700萬隻染疫禽類，雞蛋價格隨之飆升。

農業部長野村哲郎在4月11日新聞發布會上說：「目前沒有辦法防止（禽流感）。」

據悉，日本雞蛋價格在過去一年裡上漲了六成，1公斤批發雞蛋要價350日圓（約20.1港元）；而雞蛋零售價則較2022年同期上漲四成，要價約235日圓（約13.5港元）。

由於撲殺的禽類數量超出預期，日本地方政府和農民表明，已沒有足夠的土地來掩埋被撲殺的死禽；一些地區甚至打算採用焚燒的方式處理死禽。

除了日本外，禽流感疫情也在南美洲、阿根廷和智利等地爆發，使蛋荒問題持續擴大。

美國雞蛋價格在過去一年內飆升了三成，12個盒裝雞蛋要價約700日圓（約40.3港元）。

本文獲《聯合早報》授權轉載

