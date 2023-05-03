歐盟委員會擬提振國防工業　增加炮彈年產至100萬枚

歐盟委員會將在5月3日提出一項計畫，將炮彈年產能提高至100萬枚，同時提振歐盟國家的國防工業發展。



歐盟內部市場專員布瑞東（Thierry Breton）表示，歐盟的國防工業現在必須轉向戰爭經濟模式，並稱相信可在12個月內，將歐洲的炮彈產能提高到每年100萬枚。

歐盟的資金將用於支持新的榴彈炮彈和導彈生產線、提高火藥產量以及改裝舊彈藥。歐盟將為選定的國防項目提供一半的資金支援，餘下的一半將由歐盟成員國承擔。這意味著計畫的總價值將達到10億歐元。

「我們提出的法案是前所未有的。這份法案旨在用歐盟的資金直接支援我們為烏克蘭以及歐洲自己的安全來發展國防工業。」

他表示雖然當今的歐洲國防工業「不具備滿足烏克蘭和歐盟成員國安全需求的規模」，但它有實現這一規模的潛力。

歐盟希望這項計畫既能促使歐洲國防工業開始在新設施上投入資金，也能讓歐盟國家有信心將更多現有庫存運往烏克蘭。

烏克蘭每天要消耗數千發炮彈，並稱由於炮彈短缺，烏軍隊不得不按比例分配炮彈。歐盟已承諾明年斥資20億歐元，通過取用庫存和下達聯合訂單的方式，向烏克蘭提供100萬枚炮彈。

本文獲《聯合早報》授權轉載

