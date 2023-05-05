查理斯加冕・持續更新︱查理斯加冕後乘馬車巡遊 哈里單拖坐車走
英國國王查理斯三世（King Charles III，又譯查爾斯三世）2022年9月登基後，他與王后卡米拉（Camilla, Queen Consort）的加冕典禮會在2023年5月6日香港時間下午6時舉行，邀請多國貴賓參加。本文會跟進這次典禮的最新消息。
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2048：英國國王查理斯三世加冕典禮舉行完畢，他與王后卡米拉乘馬車返回白金漢宮，沿路接受民眾祝福與致意。
2041：哈里王子與安德魯王子並沒參加冕巡遊，反映他們並非在職王室成員的身份。比阿特麗斯公主（Princess Beatrice）及尤金妮亞公主（Princess Eugenie）亦不在馬車車隊行列中。兩人都是安德鲁王子（Prince Andrew, Duke of York）與前妻莎拉（Sarah Ferguson）的女兒。安德鲁王子是已故英女王及菲臘親王次子。
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2015：「加冕遊行」的規模更大，之前有報道稱，威廉王子3名子女喬治王子、夏洛特公主、路易王子也會乘坐馬車，伴隨查理斯的「黃金馬車」前利。大英國協代表也會加入。
加冕遊行路線全長約1.42英里（約2.29公里），惟已較1953年伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）加冕時的4英里（約6.4公里）縮減很多。
2008：查理斯與卡米拉搭乘有260年歷史的「黃金馬車」（Gold State Coach）原路返回白金漢宮，沿途將有逾6000軍人列隊護送，稱為「加冕遊行」（The Coronation Procession）。這是過去70年來最大規模的儀仗儀式。
1956：加冕禮最新圖片釋出：
1925：儀式結束後，兩人將離開御座。查理斯與卡米拉都除下王冠，之後會在國歌高奏時乘坐有260年歷史的黃金馬車返回白金漢宮，進行加冕巡遊。
1917：卡米拉接受恩膏及加冕。她的儀式較簡單，沒有宣誓這一環節。她戴上瑪麗皇后的舊王冠。它已稍作修改，移除涉及殖民爭議寶石「光之山」，改為鑲上伊利沙伯二世生前收藏的Cullinan III、IV及V鑽石，以此表達卡米拉對她的敬意。
1912：查理斯已在大主教等人陪同下坐到御座上。他接受大主教及王室成員等跪拜致敬，以示效忠。
1902：坎特伯雷大主教會將聖愛德華王冠（St Edward's Crown）戴在查理斯頭上。這將是他此生唯一一次戴上聖愛德華王冠，包括已故伊利沙伯二世在內，過去一共7位英國君主戴過這個王冠。
1858：現在正是真的「加冕時刻」，他被披上一件被稱為Supertunica的金色絲綢長袍，並被授予代表宗教和道德權威的「王室寶球」（Royal Orb）、代表權力的權杖和「君主權杖」、加冕戒指，以及一根飾有白色琺琅鴿子的金棒，它象徵正義和憐憫。
1857：查理斯披上禮袍。
1850：恩膏儀式完成，查理斯穿回禮袍。
1846：查理斯進行恩膏儀式。他在宣誓後脫下禮袍，並坐到冕椅上。大主教會從有400年歷史的聖油瓶中，將聖油倒在歷史更久遠的加冕勺上（可追溯到12世紀初），並塗抹在查理斯的頭、胸和手上。
這是典禮中最神聖的環節，不允公眾觀看，亦不允許拍攝。工作人員已推出屏封遮掩查理斯的身影。
這儀式主要強調英國君主的宗教性，因他也是英格蘭教會最高領袖。
1833：英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）以印度語讀出《聖經》歌羅西書1:9-17的經文。這反映查理斯鼓勵在加冕禮中融合多種文化元素。
1824：路透社發布的最新圖片顯示，威廉與凱特的兒子喬治王子身穿帥氣禮服，擔當祖父母的「榮譽見習騎士」。
1819：查理斯宣讀加冕誓詞，並在上方簽字。
1802：路透社發布此前英國王后卡米拉坐在鑽禧馬車內向途人揮手的照片。
1810：儲妃凱特裝扮貴氣迫人，不過她頭上所戴的並不是什麼稀世王冠，而是戴上 Jess Collett x Alexander McQueen頭飾，上面飾有銀條、水晶和銀線工藝的三維葉子刺繡。她還配已故戴安娜王妃的珍珠耳環，頗有致敬意味。
1801：中國國家主席習近平和夫人彭麗媛5月6日致電祝賀英國國王查爾斯三世和王后卡米拉加冕。
習近平和彭麗媛在賀電中指出，當前世界正經歷深刻複雜變化，國際社會面臨許多前所未有的挑戰。中英同為聯合國安理會常任理事國，應以長遠和戰略眼光，共同推動和平、發展、合作、共贏歷史潮流。中方願同英方一道努力，增進人民友好，擴大互利合作，深化人文交流，以穩定互惠的中英關係更好造福兩國和世界。
1800：王后卡米拉走在西敏寺大教堂走道上。
1757：哈里王子一如之前英國小報所報道的，坐在場內第三排。
1756：加冕禮儀式正式開始。
1749：西敏寺內賓客在等候查理斯夫婦進場。
1744：查理斯與卡米拉將從西敏寺的西大門（Great West Door）進場。馬車已抵埗。
1742：英國《太陽報》稱，哈里王子被發現已抵達西敏寺。
1739：在西敏寺大教堂內，獲邀出席加冕禮的賓客魚貫進場。
1731：英國王室Twitter官方賬號發布查理斯登上馬車出發的影片：
在出發前往加冕禮時查理斯與卡米拉搭乘的是「鑽禧馬車」（Diamond Jubilee Coach），在回程時則搭乘「黃金馬車」（Gold State Coach）。
鑽禧馬車是為紀念女王2012年在位60周年而製作的，它只搭載過女王——偶爾會有菲臘親王或來訪的國家元首與她一同乘坐。
17:28：已披上禮袍的查理斯被拍到身在馬車內。
17:24：加冕遊行正式開始。
17:15：查理斯已登上馬車，與王后卡米拉一同前往西敏寺。
17:00：倫敦警方表示，正在倫敦市中心進行「重大警察行動」，多區有人因破壞和平及串謀造成公眾滋擾被捕。
16:44：美國第一夫人吉爾（Jill Biden）、法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）、以色列總統赫爾佐格（Isaac Herzog）等多國政要陸續抵達西敏寺。
16:20：白金漢宮一帶下微雨，但無改民眾心情，人們披上雨衣繼續等候儀式開始。
16:16：西敏寺內奏起音樂，由國際知名指揮家加德納爵士（Sir John Eliot Gardiner）指揮。之後亦會有一系列表演。
16:10：【查里斯首度露面】皇家車隊將查里斯和卡米拉載往白金漢宮，途經林蔭大道（The Mall）時，獲民眾夾道歡迎。
16:05：1名男子涉嫌向反君主制示威者投擲物品被捕。
15:55：反君主制團體Republic稱，被捕的6名成員包括組織領袖史密斯（Graham Smith）。
15:44：受邀賓客陸續在西敏寺就座，等候加冕儀式開始。
15:18：白金漢宮露台佈置進入最後階段。
14:59：加冕儀式受邀賓客陸續進入西敏寺，排隊人龍長約半英里（約800米）。
14:54：6名Republic支持者在前往抗議場地期間被捕。
14:28：約30名反君主制團體Republic成員聚集在特拉法加廣場（Trafalgar Square）商定抗議地點，舉橫額要求廢取君主制。
13:53：《鏡報》引述王室內部人士稱，哈里王子將安排在第三排位置，坐在尤金妮郡主（Princess Eugenie）之夫Jack Brooksbank及雅麗珊郡主（Princess Alexandra）之間，與查里斯和威廉的座位頗有距離。
13:43：逾5,000名武裝部隊人員乘火車抵達倫敦滑鐵盧（Waterloo）車站，沿西敏橋（Westminster Bridge）巡遊。鐵路網公司（Network Rail）稱，此為1965年邱吉爾葬禮後，英國最大規模的軍事人員巡行。
08:13：來到香港時間5月6日早上，加冕禮已進入倒數階段。查理斯、卡米拉及其他王室成員在白金漢宮接待多國首腦與政要，包括中國國家副主席韓正。
00:00：中國國家副主席韓正與英國外交大臣祁湛明（James Cleverly）會晤。祁湛明表示，他已明確表示英國對香港、新疆和台灣的觀點。
21:44：在典禮前夕的5月5日，英王查理斯、王儲威廉（Prince William）、儲妃凱特（Catherine, Princess of Wales）在白金漢宮外與民眾握手。
21:34：英媒預料哈里王子會在5日抵達英國。《每日郵報》指有一架從加州起飛的私人飛機5日早上抵達英國法恩伯勒（Farnborough），報道指該處是最靠近溫莎堡的VIP機場，哈里王子可能在機上，但報道也指未能確定。
21:20：美國第一夫人吉爾（Jill Biden）已經抵達倫敦，她到訪英國首相府，會晤英國首相夫人阿克沙塔（Akshata Murthy）。
加冕禮流程是什麼？
根據英國政府網站顯示，查理斯三世的加冕禮會在當地時間6日早上11時（香港時間下午6時）於西敏寺舉行，他和卡米拉早上會參與「國王的遊行」（The King's Procession），乘坐由6隻溫莎灰色馬（Windsor Grey horses）牽引的鑽禧馬車（Diamond Jubilee State Coach），在皇家近衛騎兵的護送下，從白金漢宮出發，途經林蔭大道（The Mall）、海軍拱門（Admiralty Arch）、特拉法加廣場（Trafalgar Square）、白廳（Whitehall），再沿國會廣場（Parliament Square）的東及南方進入西敏寺。
加冕禮結束後，會有更大規模的巡遊，查理斯三世與卡米拉乘坐黃金馬車（Gold State Coach），在8隻溫莎灰色馬的牽引下，原路折返。他們下午會在白金漢宮花園接受英國及英聯邦部隊的致敬，之後會現身白金漢宮露台接受民眾的祝賀，並會有戰機飛越上空致意。
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