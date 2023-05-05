查理斯加冕・持續更新︱查理斯伉儷往西敏寺途中　哈里王子抵達

英國國王查理斯三世（King Charles III，又譯查爾斯三世）2022年9月登基後，他與王后卡米拉（Camilla, Queen Consort）的加冕典禮會在2023年5月6日香港時間下午6時舉行，邀請多國貴賓參加。本文會跟進這次典禮的最新消息。



1744：查理斯與卡米拉將從西敏寺的西大門（Great West Door）進場。

1742：英國《太陽報》稱，哈里王子被發現已抵達西敏寺。

1739：在西敏寺大教堂內，獲邀出席加冕禮的賓客魚貫進場。

1731：英國王室Twitter官方賬號發布查理斯登上馬車出發的影片：

在出發前往加冕禮時查理斯與卡米拉搭乘的是「鑽石慶典馬車」（Diamond Jubilee Coach），在回程時則搭乘「黃金馬車」（Gold State Coach）。

查理斯加冕：已披上禮袍的查理斯被拍到身在馬車內。（Reuters）

查理斯加冕：已披上禮袍的查理斯被拍到身在馬車內。（Reuters）

17:28：已披上禮袍的查理斯被拍到身在馬車內。

17:24：加冕遊行正式開始。

17:15：查理斯已登上馬車，與王后卡米拉一同前往西敏寺。

17:00：倫敦警方表示，正在倫敦市中心進行「重大警察行動」，多區有人因破壞和平及串謀造成公眾滋擾被捕。

16:44：美國第一夫人吉爾（Jill Biden）、法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）、以色列總統赫爾佐格（Isaac Herzog）等多國政要陸續抵達西敏寺。

16:20：白金漢宮一帶下微雨，但無改民眾心情，人們披上雨衣繼續等候儀式開始。

16:16：西敏寺內奏起音樂，由國際知名指揮家加德納爵士（Sir John Eliot Gardiner）指揮。之後亦會有一系列表演。

16:10：【查里斯首度露面】皇家車隊將查里斯和卡米拉載往白金漢宮，途經林蔭大道（The Mall）時，獲民眾夾道歡迎。

16:05：1名男子涉嫌向反君主制示威者投擲物品被捕。

15:55：反君主制團體Republic稱，被捕的6名成員包括組織領袖史密斯（Graham Smith）。

15:44：受邀賓客陸續在西敏寺就座，等候加冕儀式開始。

15:18：白金漢宮露台佈置進入最後階段。

14:59：加冕儀式受邀賓客陸續進入西敏寺，排隊人龍長約半英里（約800米）。

14:54：6名Republic支持者在前往抗議場地期間被捕。

14:28：約30名反君主制團體Republic成員聚集在特拉法加廣場（Trafalgar Square）商定抗議地點，舉橫額要求廢取君主制。

13:53：《鏡報》引述王室內部人士稱，哈里王子將安排在第三排位置，坐在尤金妮郡主（Princess Eugenie）之夫Jack Brooksbank及雅麗珊郡主（Princess Alexandra）之間，與查里斯和威廉的座位頗有距離。

13:43：逾5,000名武裝部隊人員乘火車抵達倫敦滑鐵盧（Waterloo）車站，沿西敏橋（Westminster Bridge）巡遊。鐵路網公司（Network Rail）稱，此為1965年邱吉爾葬禮後，英國最大規模的軍事人員巡行。

08:13：來到香港時間5月6日早上，加冕禮已進入倒數階段。查理斯、卡米拉及其他王室成員在白金漢宮接待多國首腦與政要，包括中國國家副主席韓正。

00:00：中國國家副主席韓正與英國外交大臣祁湛明（James Cleverly）會晤。祁湛明表示，他已明確表示英國對香港、新疆和台灣的觀點。

21:44：在典禮前夕的5月5日，英王查理斯、王儲威廉（Prince William）、儲妃凱特（Catherine, Princess of Wales）在白金漢宮外與民眾握手。

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21:34：英媒預料哈里王子會在5日抵達英國。《每日郵報》指有一架從加州起飛的私人飛機5日早上抵達英國法恩伯勒（Farnborough），報道指該處是最靠近溫莎堡的VIP機場，哈里王子可能在機上，但報道也指未能確定。

21:20：美國第一夫人吉爾（Jill Biden）已經抵達倫敦，她到訪英國首相府，會晤英國首相夫人阿克沙塔（Akshata Murthy）。

美國第一夫人吉爾（Jill Biden）2023年5月5日抵達倫敦，與英國首相夫人阿克沙塔（Akshata Murthy）見面。（Reuters）

加冕禮流程是什麼？

根據英國政府網站顯示，查理斯三世的加冕禮會在當地時間6日早上11時（香港時間下午6時）於西敏寺舉行，他和卡米拉早上會參與「國王的遊行」（The King's Procession），乘坐由6隻溫莎灰色馬（Windsor Grey horses）牽引的鑽禧馬車（Diamond Jubilee State Coach），在皇家近衛騎兵的護送下，從白金漢宮出發，途經林蔭大道（The Mall）、海軍拱門（Admiralty Arch）、特拉法加廣場（Trafalgar Square）、白廳（Whitehall），再沿國會廣場（Parliament Square）的東及南方進入西敏寺。

英王查理斯三世5月6日加冕禮的巡遊路線安排。（gov.uk截圖）

加冕禮結束後，會有更大規模的巡遊，查理斯三世與卡米拉乘坐黃金馬車（Gold State Coach），在8隻溫莎灰色馬的牽引下，原路折返。他們下午會在白金漢宮花園接受英國及英聯邦部隊的致敬，之後會現身白金漢宮露台接受民眾的祝賀，並會有戰機飛越上空致意。

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