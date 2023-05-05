查理斯加冕・持續更新︱查理斯與卡米拉加冕儀式結束

英國國王查理斯三世（King Charles III，又譯查爾斯三世）2022年9月登基後，他與王后卡米拉（Camilla, Queen Consort）的加冕典禮會在2023年5月6日香港時間下午6時舉行，邀請多國貴賓參加。本文會跟進這次典禮的最新消息。



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1925：儀式結束後，兩人將離開御座。查理斯與卡米拉都除下王冠，之後會在國歌高奏時乘坐有260年歷史的黃金馬車返回白金漢宮，進行加冕巡遊。

1917：卡米拉接受恩膏及加冕。她的儀式較簡單，沒有宣誓這一環節。她戴上瑪麗皇后的舊王冠。它已稍作修改，移除涉及殖民爭議寶石「光之山」，改為鑲上伊利沙伯二世生前收藏的Cullinan III、IV及V鑽石，以此表達卡米拉對她的敬意。

1912：查理斯已在大主教等人陪同下坐到御座上。他接受大主教及王室成員等跪拜致敬，以示效忠。

1902：坎特伯雷大主教會將聖愛德華王冠（St Edward's Crown）戴在查理斯頭上。這將是他此生唯一一次戴上聖愛德華王冠，包括已故伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）在內，過去一共7位英國君主戴過這個王冠。

1858：現在正是真的「加冕時刻」，他被披上一件被稱為Supertunica的金色絲綢長袍，並被授予代表宗教和道德權威的「王室寶球」（Royal Orb）、代表權力的權杖和「君主權杖」、加冕戒指，以及一根飾有白色琺琅鴿子的金棒，它象徵正義和憐憫。

1857：查理斯披上禮袍。

1850：恩膏儀式完成，查理斯穿回禮袍。

1846：查理斯進行恩膏儀式。他在宣誓後脫下禮袍，並坐到冕椅上。大主教會從有400年歷史的聖油瓶中，將聖油倒在歷史更久遠的加冕勺上（可追溯到12世紀初），並塗抹在查理斯的頭、胸和手上。

這是典禮中最神聖的環節，不允公眾觀看，亦不允許拍攝。工作人員已推出屏封遮掩查理斯的身影。

這儀式主要強調英國君主的宗教性，因他也是英格蘭教會最高領袖。

1833：英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）以印度語讀出《聖經》歌羅西書1:9-17的經文。這反映查理斯鼓勵在加冕禮中融合多種文化元素。

1824：路透社發布的最新圖片顯示，威廉與凱特的兒子喬治王子身穿帥氣禮服，擔當祖父母的「榮譽見習騎士」。

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1819：查理斯宣讀加冕誓詞，並在上方簽字。

1802：路透社發布此前英國王后卡米拉坐在鑽禧馬車內向途人揮手的照片。

圖為2023年5月6日，英國王后卡米拉坐在鑽禧馬車內向途人揮手。（Reuters）

1810：儲妃凱特裝扮貴氣迫人，不過她頭上所戴的並不是什麼稀世王冠，而是戴上 Jess Collett x Alexander McQueen頭飾，上面飾有銀條、水晶和銀線工藝的三維葉子刺繡。她還配已故戴安娜王妃的珍珠耳環，頗有致敬意味。

2023年5月6日，英國王儲威廉和儲妃凱特出席英國國王查理斯和卡米拉王后在西敏寺大教堂舉行的加冕典禮。（路透社）

1801：中國國家主席習近平和夫人彭麗媛5月6日致電祝賀英國國王查爾斯三世和王后卡米拉加冕。

習近平和彭麗媛在賀電中指出，當前世界正經歷深刻複雜變化，國際社會面臨許多前所未有的挑戰。中英同為聯合國安理會常任理事國，應以長遠和戰略眼光，共同推動和平、發展、合作、共贏歷史潮流。中方願同英方一道努力，增進人民友好，擴大互利合作，深化人文交流，以穩定互惠的中英關係更好造福兩國和世界。

1800：王后卡米拉走在西敏寺大教堂走道上。

1757：哈里王子一如之前英國小報所報道的，坐在場內第三排。

英國哈里王子2023年5月6日抵達英國倫敦西敏寺參加查理斯國王的加冕禮。（Reuters）

英國哈里王子2023年5月6日抵達英國倫敦西敏寺參加查理斯國王的加冕禮。（Reuters）

1756：加冕禮儀式正式開始。

1749：西敏寺內賓客在等候查理斯夫婦進場。

1744：查理斯與卡米拉將從西敏寺的西大門（Great West Door）進場。馬車已抵埗。

1742：英國《太陽報》稱，哈里王子被發現已抵達西敏寺。

1739：在西敏寺大教堂內，獲邀出席加冕禮的賓客魚貫進場。

1731：英國王室Twitter官方賬號發布查理斯登上馬車出發的影片：

在出發前往加冕禮時查理斯與卡米拉搭乘的是「鑽禧馬車」（Diamond Jubilee Coach），在回程時則搭乘「黃金馬車」（Gold State Coach）。

鑽禧馬車是為紀念女王2012年在位60周年而製作的，它只搭載過女王——偶爾會有菲臘親王或來訪的國家元首與她一同乘坐。

查理斯加冕：已披上禮袍的查理斯被拍到身在馬車內。（Reuters）

查理斯加冕：已披上禮袍的查理斯被拍到身在馬車內。（Reuters）

17:28：已披上禮袍的查理斯被拍到身在馬車內。

17:24：加冕遊行正式開始。

17:15：查理斯已登上馬車，與王后卡米拉一同前往西敏寺。

17:00：倫敦警方表示，正在倫敦市中心進行「重大警察行動」，多區有人因破壞和平及串謀造成公眾滋擾被捕。

16:44：美國第一夫人吉爾（Jill Biden）、法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）、以色列總統赫爾佐格（Isaac Herzog）等多國政要陸續抵達西敏寺。

16:20：白金漢宮一帶下微雨，但無改民眾心情，人們披上雨衣繼續等候儀式開始。

16:16：西敏寺內奏起音樂，由國際知名指揮家加德納爵士（Sir John Eliot Gardiner）指揮。之後亦會有一系列表演。

16:10：【查里斯首度露面】皇家車隊將查里斯和卡米拉載往白金漢宮，途經林蔭大道（The Mall）時，獲民眾夾道歡迎。

16:05：1名男子涉嫌向反君主制示威者投擲物品被捕。

15:55：反君主制團體Republic稱，被捕的6名成員包括組織領袖史密斯（Graham Smith）。

15:44：受邀賓客陸續在西敏寺就座，等候加冕儀式開始。

15:18：白金漢宮露台佈置進入最後階段。

14:59：加冕儀式受邀賓客陸續進入西敏寺，排隊人龍長約半英里（約800米）。

14:54：6名Republic支持者在前往抗議場地期間被捕。

14:28：約30名反君主制團體Republic成員聚集在特拉法加廣場（Trafalgar Square）商定抗議地點，舉橫額要求廢取君主制。

13:53：《鏡報》引述王室內部人士稱，哈里王子將安排在第三排位置，坐在尤金妮郡主（Princess Eugenie）之夫Jack Brooksbank及雅麗珊郡主（Princess Alexandra）之間，與查里斯和威廉的座位頗有距離。

13:43：逾5,000名武裝部隊人員乘火車抵達倫敦滑鐵盧（Waterloo）車站，沿西敏橋（Westminster Bridge）巡遊。鐵路網公司（Network Rail）稱，此為1965年邱吉爾葬禮後，英國最大規模的軍事人員巡行。

08:13：來到香港時間5月6日早上，加冕禮已進入倒數階段。查理斯、卡米拉及其他王室成員在白金漢宮接待多國首腦與政要，包括中國國家副主席韓正。

00:00：中國國家副主席韓正與英國外交大臣祁湛明（James Cleverly）會晤。祁湛明表示，他已明確表示英國對香港、新疆和台灣的觀點。

21:44：在典禮前夕的5月5日，英王查理斯、王儲威廉（Prince William）、儲妃凱特（Catherine, Princess of Wales）在白金漢宮外與民眾握手。

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21:34：英媒預料哈里王子會在5日抵達英國。《每日郵報》指有一架從加州起飛的私人飛機5日早上抵達英國法恩伯勒（Farnborough），報道指該處是最靠近溫莎堡的VIP機場，哈里王子可能在機上，但報道也指未能確定。

21:20：美國第一夫人吉爾（Jill Biden）已經抵達倫敦，她到訪英國首相府，會晤英國首相夫人阿克沙塔（Akshata Murthy）。

美國第一夫人吉爾（Jill Biden）2023年5月5日抵達倫敦，與英國首相夫人阿克沙塔（Akshata Murthy）見面。（Reuters）

加冕禮流程是什麼？

根據英國政府網站顯示，查理斯三世的加冕禮會在當地時間6日早上11時（香港時間下午6時）於西敏寺舉行，他和卡米拉早上會參與「國王的遊行」（The King's Procession），乘坐由6隻溫莎灰色馬（Windsor Grey horses）牽引的鑽禧馬車（Diamond Jubilee State Coach），在皇家近衛騎兵的護送下，從白金漢宮出發，途經林蔭大道（The Mall）、海軍拱門（Admiralty Arch）、特拉法加廣場（Trafalgar Square）、白廳（Whitehall），再沿國會廣場（Parliament Square）的東及南方進入西敏寺。

英王查理斯三世5月6日加冕禮的巡遊路線安排。（gov.uk截圖）

加冕禮結束後，會有更大規模的巡遊，查理斯三世與卡米拉乘坐黃金馬車（Gold State Coach），在8隻溫莎灰色馬的牽引下，原路折返。他們下午會在白金漢宮花園接受英國及英聯邦部隊的致敬，之後會現身白金漢宮露台接受民眾的祝賀，並會有戰機飛越上空致意。

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