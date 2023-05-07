查理斯加冕｜憲法註明君主不參與政治　實情不是那樣一回事

英王查理斯三世（King Charles III，又譯查爾斯三世）加冕大典在5月6日舉行，正式成為英國國王。在儀式的背後，人們或許會想到一個問題：英國國王是英國的元首，也是大英國協15個國家的元首，他的權利有多大？而即使憲法寫明君主不參與政治，但過去的實情告訴我們不完全是這樣。



在伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）統治的70年，儘管十分罕見，英女王對政治的干預是顯而易見的。2014年蘇格蘭舉行獨立公投，英女王發表了公開意見：「在星期四的投票意義重大，我想大家三思未來。」

儘管這意見看似中立，並沒有偏袒獨統一方，但這句意見仍鄭重的告訴蘇格蘭民眾：公投意義非同小可。前總統卡梅倫（David Cameron）在多年後向英國廣播公司（BBC）透露，在當年公投前卡梅倫擔憂着公投結果，曾向女王尋求意見，並與女王秘書進行了交談

「雖然沒有要求任何不當或違憲一事，只是揚起眉毛，但你知道，即使那只有四分之一寸，也代表一切會不一樣。」

圖為5月6日，英王查理斯三世加冕典禮結束，在白金漢宮的看台上欣賞着典禮。（Reuters）

公投結束蘇格蘭否決獨立，保守黨們鬆了一口氣，並認為這是英女王要求「三思」，讓人們在最後一刻投票否決。

外界擔憂查理斯即位後仍會繼續用他過往的方式行事，查理斯三世在位前比英女王在政治上還要活躍。查理斯不喜歡伊拉克戰爭，不喜歡把非法移民送往盧旺達，他會把他的不滿以書面方式告訴議員，這也是查理斯三世相當有名的「黑蜘蛛備忘錄」。

所謂黑蜘蛛備忘錄，是指查理斯仍為王儲的時候，向英國政府發出的27封。因其信件中字跡潦草，有點像黑蜘蛛，因而得名黑蜘蛛備忘錄。信件原本是機密檔案，但在一次法院的仲裁後，決定對外公開。

查里斯在2019年接受BBC訪問，承認他過去曾對某些政治事件發表意見，但強調自己登基為王後，將不會再插手政治問題，因為他「不會那麼蠢」。

↓↓英王查理斯加冕典禮照片

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在6日加冕當天，查里斯是這樣說的：「當我承擔起新的責任時，我的生活也會改變。我將不再有可能為我深深關心的慈善機構和問題付出如此多的時間和精力。」「我會將這工作交給其他人，並維護國家的核心憲法原則。」

這可能能意味着查里斯會真的放棄了干預政治，但也有可能是指他將把這工作委託給其他人，讓秘書「揚起眉毛」或一些身體姿勢，表遠意見。

據英國憲法作者之一的巴蓋特（Walter Bagehot）在1867年表示，君主有權被咨詢，並可以給予鼓勵及警告。成為國王的查里斯可能不再那麼活躍，但相信仍會用他的個人方式影響着英國的未來。