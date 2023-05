基辛格預測：因中國加入斡旋　俄烏或年底前和談

美國前國務卿基辛格(Henry Kissinger)接受哥倫比亞廣播公司《CBS周日早新聞》節目訪問在5月7日播出。他稱俄烏衝突或已邁向一個轉捩點,可能在2023年底真的有和談舉行。此外他還說,由於台海問題,世界正處於一危險時期。



基辛格相信,當前烏克蘭危機可能正在接近轉捩點。他說:

現在中國已加入談判,我認為,到今年年底,談判將進入關鍵時刻,我們將討論到談判進程,甚至是真正的談判。 美國前國務卿基辛格

(編按:英文原文:"Now that China has entered the negotiation, it will come to a head, I think by the end of the year, we will be talking about negotiating processes and even actual negotiations.")

基辛格:圖為2020年1月21日,美國前國務卿基辛格在德國柏林出席基辛格獎頒獎典禮 。(Getty)

中國會重返國際體系

主持人在訪問中還談到上世紀70年代基辛格秘密訪華、為時任美國總統尼克遜歷史性訪華鋪路。過去50年,中國已演進已世界大國。主持人問基辛格,「當你現在回頭看時,世界因那個開端變得更好了嗎?還是說它變得更危險了?」

「不,中國將重返國際體系,」基辛格回答稱,「你不能將它排除在國際體系之外。」

(編按:英文原文:"No, China's reentry into the international system would have happened," Kissinger replied. "You cannot exclude it from the international system.")

主持人接着在訪問中提及「中國大陸可能武統台灣」,基辛格對此回應說:

所以,我們有一個問題,這可能會演變成兩個高科技國家之間的全面戰爭。這是急需關注的事情。 美國前國務卿基辛格

(編按:英文原文:"So, we have a problem," said Kissinger, "which is that it could evolve into a general war between two high-tech countries. That's something that requires urgent attention.")

當基辛格被主持人問及這是不是一個危險時期時,他回答說:

從這個角度來看,這是一個非常危險的時期。 美國前國務卿基辛格

(編按:英文原文:"From that point of view, it's a very dangerous period.")

基辛格有關言論受到俄羅斯「今日俄羅斯」(RT)電視台及衛星通訊社等俄媒關注。RT在7日稱,這是基辛格對俄烏衝突的和平前景進行預測。