俄羅斯被指勝利日前猛攻　基輔市長：基輔遭開戰以來最大規模襲擊

俄羅斯5月9日慶祝衛國戰爭勝利78周年前夕，俄軍8日空襲烏克蘭多地，出動包括無人機和導彈等武器。英媒8日稱，俄軍10天前開始對烏克蘭發動新一輪空襲，而俄軍8日出動的無人機，是在這輪空襲中數量最多的一次。



烏軍8日早上稱，俄軍已進行61次空襲以及52次炮擊。俄方發動16次導彈襲擊，包括哈爾科夫（Kharkiv）、赫爾松（Kherson）、尼古拉耶夫（Nikolaev）、敖德薩（Odessa）在內的城市和地區受襲。

基輔市長克利奇科（Vitali Klitschko）稱，俄軍對烏克蘭的目標發射60架伊朗製「神風」無人機（Kamikaze），當中36架是向基輔放飛，它們已被擊落。無人機碎片擊中住宅大廈以及其他建築物，基輔最少5人受傷。

俄新社、《俄羅斯商業諮詢日報》網站等多家俄媒8日稱，長克利奇科接受媒體採訪時稱，基輔7日深夜至8日凌晨遭到俄軍入侵烏克蘭以來「最大規模」襲擊。

敖德薩一個糧食倉庫被導彈擊中並起火。官員稱有3人受傷。

烏克蘭稱，俄羅斯正盡最後努力，嘗試在「勝利日」前奪取烏東頓涅茨克（Donetsk）重鎮巴赫穆特（Bakhmut）。