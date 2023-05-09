美國及其盟友思維轉變，開始關注中國在俄烏和談中作用

「美國及盟友開始關注中國對結束俄烏衝突的潛在作用」，《華爾街日報》5月7日以此為題報道，近來有美國和歐洲官員表示，烏克蘭計劃中的春季反攻或為年底前和談鋪平道路，其中中國可發揮的作用受到矚目。

報道稱，由於中國對俄羅斯的「長期支持」，美國此前對中方促談的任何舉動都持高度懷疑態度。但現在西方國家，尤其是美國的思維發生轉變並鼓勵談判，認為中國可以「幫助俄羅斯坐到談判桌前」。

「美國及盟友開始關注中國對結束俄烏衝突的潛在作用」《華爾街日報》5月7日以此為題報道

報道稱，上述美歐官員透露，這種轉變主要基於其目前的判斷，即俄烏雙方都沒有能力繼續無限期交戰，且這些國家認為應該檢驗一下中國在國際和平談判中發揮作用的意願。不過，他們仍不確定俄羅斯是否願意進行停火談判。

報道提到，美國和歐洲目前都擔心，若俄烏衝突陷入僵局，盟友們為烏克蘭反攻所提供的援助規模在未來將難以為繼。據官員和業內人士反映，彈藥供應是個關鍵問題，因為事實證明西方國家工業生產能力無法在援烏同時滿足其自身需求。歐洲國家政府的一些高層官員對烏軍人員和物資的高損耗率表示了擔憂。烏克蘭的人口還不到俄羅斯的三分之一。

根據最新消息，俄羅斯近期多次指責烏方在俄境內試圖實施無人機襲擊。俄羅斯國防部7日報告稱，俄防空系統在黑海上空擊落22架烏克蘭無人機，另外10架在頓涅茨克和盧甘斯克等地被擊落。所有無人機均被防空系統的火力網或無線電電子戰系統摧毀或壓制。此外，防空系統還攔截了5枚海馬斯多管火箭炮、1枚「雷霆-2」戰術導彈和1枚「圓點-U」導彈。

2023年5月9日，俄羅斯發動導彈襲擊，基輔城市上空發生爆炸。（ Reuters）

烏克蘭方面，基輔市長克利奇科（Vitali Klitschko）8日接受媒體採訪時稱，基輔7日深夜至8日凌晨受到對烏特別軍事行動以來「最大規模」襲擊。烏副總理費多羅夫（Mykhailo Fedorov ）近日稱，基輔已經籌集了數億美元，以組建「無人機部隊」，並已訓練了1萬名無人機操作員，以供開展準備已久的「春季反攻」。基輔期待這一反攻能奪回大片領土。

美媒指出，各類無人機已經成為俄烏衝突的核心武器，雙方前線部隊利用無人機用於偵察、火炮偵校甚至轟炸任務，並經常使用更先進的遠程無人機來攻擊距離前線較遠的縱深地區的基礎設施目標。

戰場的焦灼形勢及對烏軍援的壓力使得美國與部分歐洲國家的立場更趨一致。據報道，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）已非常明確地推動烏克蘭在春季攻勢後尋求與克里姆林宮談判。在今年2月中方發布《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場》後，馬克龍私下向烏總統澤連斯基提出，在基輔認為時機成熟時，可在巴黎舉行和平會議，就停火協議進行談判。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）5月3日現身芬蘭首都赫爾辛基（Helsinki），會晤北歐領導人（Reuters）

報道援引歐洲官員稱，美國國家安全委員會的主要官員贊成俄烏談判，而美國國務院和中央情報局（CIA）則相對持懷疑態度，希望先看烏克蘭春季反攻進展如何，再考慮外交解決途徑。不過，美國國家安全委員會一位發言人否認了歐洲方面有關美國政府內部存在分歧的說法。美國務院和中情局沒有回應置評請求。

在這方面發出最明確公開信號的，是美國務卿布林肯上周在《華盛頓郵報》論壇上的發言。當被問及關於美中在烏克蘭問題上的合作時，他說：「原則上，如果有一個國家準備追求公正和持久的和平，無論這個國家是中國還是其他有重大影響力的國家，這都沒有什麼錯……我們對此表示歡迎，中國當然有可能在這一努力中發揮作用，並且這可能是非常有益的。」

布林肯當天還承認，中方有關烏克蘭危機的和平計劃中有「積極」內容。幾位歐洲官員也對《華爾街日報》表示，歐洲主要大國領導人現在相信，中國渴望繼續參與最終的停火談判。據了解德法領導人與美國總統拜登商討情況的歐洲官員稱，他們預計白宮將試圖在烏克蘭攻勢取得預期成果後推動談判。該篇報道引述歐洲官員表示，拜登預計將向澤連斯基釋出信號，暗示未來幾個月可能是開展停火談判的好時機。

烏克蘭志願護理人員組織 Hospitallers的義工，5月8日將在巴赫穆特受傷的烏克蘭軍人疏散送往第聶羅伯（Dnipro）的一家醫院。（Reuters）

曾任美國國家安全委員會負責俄羅斯政策的官員、現供職於布魯金斯學會的菲奧娜·希爾（Fiona Hill）認為，西方領導人現正慢慢達成共識，認為停止這場衝突可能是最佳選擇。「這似乎是我們的趨勢所在。」她說，「停止衝突和屠殺，因為每個人都希望結束這種局面。」

與此同時，中國在俄烏和談中的作用近來頻繁受到西方關注。同樣在7日，美國前國務卿基辛格接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）採訪時也提到，因為中國的加入，俄烏之間的和平談判可能在今年年底前進入關鍵階段，「我們將討論談判進程，甚至開始真正的談判」。歐盟外交與安全政策高級代表兼歐盟委員會副主席博雷利5日出席論壇時也承認，中國崛起已經是必然，北京可以通過其影響力在解決烏克蘭危機中發揮作用。

對於烏克蘭危機，中方此前已多次表達勸和促談的立場。中國外交部發言人汪文斌在3月14日的例行記者會上指出，在看待和處理國際地區熱點問題上，中方始終堅持維護世界和平、促進共同發展的外交政策宗旨，根據事情本身的是非曲直，堅持致力於推動通過外交談判等方式和平解決衝突，在烏克蘭問題上也一樣。

汪文斌表示，前不久，中方發布了《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場》文件，提出尊重各國主權、摒棄冷戰思維、停火止戰、啟動和談、停止單邊制裁等12條主張，核心就是勸和促談。中方願以此為基礎，同國際社會一道，繼續致力於為政治解決烏克蘭危機發揮建設性作用。

本文轉載自觀察者網

