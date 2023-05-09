俄羅斯勝利日閱兵規模縮減　美媒：坦克僅1種　無戰機分列飛行

俄羅斯5月9日迎來衛國戰爭勝利日，舉行紅場閱兵儀式。美媒指這次閱兵儀式的規模縮小，包括俄軍展示的坦克僅有一種，也沒有戰機空中分列飛行。



美媒9日稱，俄羅斯只在閱兵儀式上展示T-34坦克，它是蘇聯時代的坦克，在第二次世界大戰期間被使用。「虎-M」多用途裝甲車（Tigr-M）伴隨T-34坦克出場。

報道引述俄羅斯國營媒體指，儘管天氣預報顯示莫斯科上空相對晴朗，俄羅斯取消在紅場上空舉行的戰機空中分列飛行，但俄方沒解釋原因。

報道稱，在2022年的紅場閱兵儀式，數種更新型的坦克伴隨T-34坦克出場，包括T-90主戰坦克以及T-14主戰坦克。在往年的紅場閱兵儀式，俄羅斯安排戰機進行空中分列飛行，以及安排直升機飛行表演。可見2023年的紅場閱兵儀式規模縮小。

▼俄羅斯衛國戰爭勝利日紅場閱兵儀式的照片：

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塔斯社（TASS）9日稱，俄羅斯在閱兵儀式上，展示125件軍事裝備。這包括新型裝甲車VPK-Ural、S-400防空導彈系統、「伊斯坎德爾-M」導彈系統（Iskander-M）、「亞爾斯」洲際彈道導彈系統（Yars）、新型飛鏢型裝甲車（Bumerang）、T-34坦克、「虎-M」多用途裝甲車。