美國女作家控性侵誹謗　特朗普被判賠償500萬美元

美國專欄作家卡羅爾（E. Jean Carroll）控告前總統特朗普（Donald Trump）性侵及誹謗的民事訴訟案，陪審員周二（5月9日）判特朗普需要負責，對卡羅爾支付500萬美元賠償。特朗普將提出上訴。 只要案件處於上訴階段，特朗普就毋須支付賠償。特朗普在判決後於Truth Social上發帖稱，這一判決是「徹頭徹尾的恥辱」，是「有史以來最大政治迫害的延續」，又稱「我完全不知道這個女人是誰」。



現年79歲的卡羅爾在聆訊期間作證說，現年76歲的特朗普1996年在曼哈頓的伯格多夫-古德曼百貨公司（Bergdorf Goodman）試身室強姦她。特朗普2022年10月在Truth Social 平台稱，其指控是「徹頭徹尾的騙局」及「謊言」，卡羅爾稱自己聲譽因而受損。

卡羅爾在案中要求特朗普對與強姦指控有關的毆打進行賠償，並收回誹謗言論。曼哈頓聯邦法院由6男3女組成陪審團周二在磋商近3小時後裁定，特朗普須就卡羅爾有關毆打的民事索賠支付200萬美元，並為誹謗支付300萬美元。

Former U.S. President and Republican presidential candidate Donald Trump attends a campaign event in Manchester, New Hampshire, U.S., April 27, 2023. （REUTERS）

據指出，陪審員的任務是決定特朗普是否強姦、性侵或強行觸摸卡羅爾，其中任何一項都可以滿足她有關毆打的指控。 陪審團認為，特朗普需為曾性侵卡羅爾負責，但未認定特朗普強姦了卡羅爾。

由於這是一宗民事案件，特朗普毋須面臨刑事後果，因此從來沒有入獄風險。此案自4月25日開始聆訊，特朗普從未現身作證。而在陪審團宣判後，卡羅爾微笑着戴着墨鏡離開了法院，並未回應記者提問。