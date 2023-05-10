瓦格納集團再警告：彈藥不足可能棄戰　指俄軍高層試圖欺騙普京

俄羅斯僱傭兵組織瓦格納集團創辦人普里戈任（Yevgeny Prigozhin）數天內二度警告來自俄國防部的彈藥供應不足，威脅撤出巴赫穆特。他又指俄軍方高層試圖欺騙總統普京（Vladimir Putin，又譯作普丁或蒲亭），令他以為戰事進展良好。



瓦格納集團5月8日雖稱彈藥短缺問題獲得解決，但普里戈任9日發布錄音檔案稱，雖收到俄國防部提供的補給彈藥，但份量只及他們要求的十分一，稱組織被騙。

他又稱，8日接獲作戰命令，稱如瓦格納部隊離開崗位，他和僱傭兵都會被視為叛國。他說如部隊沒彈藥在手，他們將離開崗位，並反問究竟是誰背叛祖國——那就是簽發這麼少彈藥的人。

他說，部隊會以手上的彈藥在巴赫穆特（Bakhmut）「撐多幾天」。

圖為俄羅斯僱傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）創辦人普里戈任（Yevgeny Prigozhin）2023年5月5日站在一批陣亡部隊成員的遺體旁發表講話的影片截圖。他稱部隊10日撤離烏克蘭東部小鎮巴赫穆特（Bakhmut），原因是部隊重大折損，以及彈藥供應不足。影片拍攝地點未有公開。（Reuters）

俄軍被指剋扣彈藥，但國防部稱正在努力確保所有在戰場的部隊都有他們需要的東西。

普里戈任9日在Telegram上發布的一段影片中指俄羅斯政府「無力保衛國家」，並補充說俄羅斯將軍正試圖「欺騙」普京。

他說：「今天，國防部的一個單位從我們的側翼逃跑了……令前線暴露在攻擊之中，」他認為這事應被視為「對祖國的叛國罪」。他說：「這樣真的糟糕，如情況繼續下去，我們將不能戰鬥。」

圖為2011年11月11日，普里戈任在莫斯科餐廳Cheval Blanc為普京侍餐。普京當時出席一個有學者和記者參加的晚安宴。（Reuters）

他說：「如所有的任務都以欺騙總司令（普京）的方式進行，打輸了的話他們（指普京和民眾）會很生氣，要麼他或俄羅斯人民會撕裂你（軍方高層）的屁股。」

普里戈任稱他的部隊已控制巴赫穆特95%領土，但一些俄軍士兵從瓦格納的側翼逃走，導致僱傭兵一度失去掩護。他說這不是俄軍士兵的問題，而是那些管理他們以及派發任務的人的問題，物必先腐而後蟲生。」他指俄軍那些指令是「有罪的」及「叛國的。

普里戈任5日突然宣布10日會撤離巴赫穆特，原因是部隊重大折損，以及彈藥供應不足。他10日稱俄軍已承諾為瓦格納提供更多彈藥。

5月9日是俄羅斯衛國戰爭勝利日，舉行紅場閱兵儀式。普里戈任同日對俄軍公開批評，料將令俄國防部備感尷尬。