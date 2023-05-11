日本千葉縣5.2級地震至少4傷　氣象廳：提防未來一周再有強震

日本千葉縣南部5月11日凌晨發生黎克特制5.2級地震，震源深度40公里，最大震度5強，至少4人受傷。氣象廳警告指，市民應提防未來一周左右可能會再發生震度達到5級的地震。



千葉縣南部11日凌晨4時16分左右發生地震，震源深度40公里。氣象廳最初測定地震為5.4級，後來調整為5.2級。

日本千葉縣木更津市震度達到5強級，東京都中心地區及橫濱市等地為震度4級。

根據日本制度，地震震度等級可分為0至7，最大為7。千葉縣上一次觀測到震度5強級已是在2012年3月。

至少4傷

共同社引述千葉縣消防部門指，君津市和市原市有兩名女性摔倒輕傷。神奈川縣透露，橫濱市保土谷區有一名女性在家中摔倒受傷，川崎市高津區一名男性在睡覺時，燈具從架子上掉落砸傷頭部。東京消防廳稱，截至早晨6點半，東京都內未確認有人員受傷。

有網民在Twitter分享東京 新宿歌舞伎町發生地震時的情形。

日本氣象廳11日早上舉行新聞發布會，部門代表指「在震感強烈的地區，請注意未來一周左右可能發生震度達到5級的地震，特別是在未來2到3天內，可能會多次發生規模較大的地震，請注意。」