李強晤新加坡副總理　冀發揮各自優勢加強合作

國務院總理李強5月16日在人民大會堂，會見訪華的新加坡副總理兼財政部長黃循財。李強表示，新加坡一直積極參與中國改革開放，同中國利益融合密切。希望雙方發揮各自優勢，圍繞金融服務、數字經濟、新能源、城市綠色轉型、社會治理等領域加強合作。



李強表示，國家主席習近平同新加坡總理李顯龍，共同宣布把中新關係提升為全方位高質量的前瞻性夥伴關係，為新時期兩國關係發展指明了方向。中方願同新方一道，推動兩國關係新定位落地落實、結出新的碩果。

李強指出，今年是中國改革開放45周年，新加坡一直積極參與中國改革開放，同中國利益融合密切。中方願同新方分享中國發展的機遇，歡迎新方繼續深度參與中國改革開放進程，推動中新合作更上一層樓。希望雙方發揮好中新副總理級雙邊合作機制的作用，統籌推進各領域高質量合作。用好地方合作機制和平台，推進陸海新通道建設，提升區域互聯互通水平，助力產業鏈供應鏈穩定。發揮各自優勢，圍繞金融服務、數字經濟、新能源、城市綠色轉型、社會治理等領域加強合作。中新都是現代化建設的探索者，要在以現代化建設增進人民福祉上互鑒互促、共進共贏。中方願同新方探討更多便利人員往來的舉措，推動兩國人民常來常往。

黃循財表示，新中合作密切，成果豐碩。新方願同中方一道，以兩國關係新定位為指引，高質量推進全方位互利合作，推動新中關係不斷向前邁進，打造國與國合作典範。