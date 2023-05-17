英國腦癱男遭出軌妻及看護虐待　檢察官：他忍受「狗的待遇」

英媒5月12日稱，英國奇切斯特（Chichester）一名患有腦癱（Cerebral palsy）、需接受24小時看護服務的男子被妻子及男看護虐待，妻子更與看護發展婚外情。檢察官指，這兩個人像「對待狗一樣」對待這名殘疾男子。報道指，法院裁定他們將他人當作奴隸或勞役的罪名成立。



英國《太陽報》（The Sun）5月12日稱，生於有錢人家庭、患有腦癱的40歲男子薩默塞特-豪（Tom Somerset-How）在2017年至2020年期間，被妻子薩拉（Sarah Somerset-How）以及男看護韋布（ George Webb）囚禁。報道指，薩默塞特-豪被他們照顧時，90%時間都只能躺在床上，逾一年都沒有刷牙，每週只能洗一次澡，且只能靠薯片和三文治充飢。

虐待：英媒2023年5月12日稱，英國奇切斯特一名患有腦癱、需接受24小時看護服務的男子薩默塞特-豪在2017年至2020年被妻子以及男看護虐待，妻子更與看護發展婚外情。圖為薩默塞特-豪被虐待期間，身處髒亂房間的照片。（薩塞克斯郡警方照片 Sussex Police）

受害人成「搖錢樹」

49歲的薩拉和50歲的韋布有婚外情。據檢察官表示，他們將薩默塞特-豪當作「搖錢樹」，用他的錢來購買包括內衣以及唱片騎師設備在內的物品。

薩默塞特-豪的家人後來終獲知事件，再聯同警方及社會服務部門將薩默塞特-豪救出。

薩默塞特-豪的母親海倫（Helen）指，兒子被救出時，他的指甲髒得可怕、牙齒不乾淨並沾滿東西，而且他的身體聞起來很臭。

虐待：英媒2023年5月12日稱，英國奇切斯特一名患有腦癱、需接受24小時看護服務的男子薩默塞特-豪在2017年至2020年被妻子以及男看護虐待，妻子更與看護發展婚外情。圖為2008年7月18日，薩默塞特-豪的母親海倫在Facebook發布的照片，相中人是海倫、薩默塞特-豪、以及薩默塞特-豪的姐妹。（Helen Somerset How Facebook）

檢察官凱文（Paul Cavin）在法庭上對陪審團說，薩拉和韋布「完全控制他（薩默塞特-豪）的生活，就像你對待狗一樣」。