習近平祝賀密克羅尼西亞總統就任　冀深化各領域交流合作

國家主席習近平5月18日致電西米納（Wesley Simina），祝賀他就任密克羅尼西亞（Micronesia）聯邦總統。習近平強調，高度重視中密關係發展，冀深化各領域交流合作。與此同時，美國總統特使尹汝尚表示，美國本周初會與太平洋島國帕勞（Palau，又譯作帛琉）及密克羅尼西亞簽署新戰略協議，

新華社報道，習近平指出，中密建交34年來，兩國關係在相互尊重、平等相待基礎上取得長足發展，為雙方人民帶來實實在在的福祉。

習近平表示，西米納總統長期致力於促進中密友好，他對此深表讚賞。他高度重視中密關係發展，願同西米納總統攜手努力，在涉及彼此核心利益問題上相互支持，深化各領域交流合作，推動中密全面戰略伙伴關係不斷發展，更好造福兩國人民。

路透社5月20日報道，美國總統特使尹汝尚表示，美國本周初會與太平洋島國帕勞及密克羅尼西亞簽署新戰略協議，並希望在未來數周內與馬紹爾群島（Marshall islands）簽新戰略協議。

尹汝尚表示，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）22日訪問巴布亞新畿內亞（Papua New Guinea）時，會與帕勞總統惠恕仁（Surangel S. Whipps, Jr.）簽署新戰略協議。至於與密克羅尼西亞的新戰略協議，會在23日簽署。