朔爾茨訪韓晤尹錫悅　討論經濟及安全合作

德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）在日本廣島出席七國集團（G7） 峰會後轉抵韓國訪問，在首爾與韓國總統尹錫悅舉行會晤，雙方就經濟和安全等合作課題進行討論。



綜合路透社和韓聯社報道，尹錫悅表示今年是韓德兩國開始交流140周年以及韓國對德勞務輸出60周年，因此朔爾茨此訪的歷史意義更顯深遠；兩國經歷戰爭和分裂，但仍各自取得舉世矚目的經濟發展成就，在戰爭、能源安全、供應鏈波動、威權挑戰民主的複合性危機面前，共享自由價值的國家之間的團結合作尤為重要。

兩國很快將簽署一項旨在保護軍事機密的協議。尹錫悅指出，在全球經濟和政治不穩定的情況下，這項軍事信息協議將有助於「國防工業供應鏈的順利運作」。

朔爾茨說，兩國經貿關係日趨密切，許多韓國人來到德國。他也希望韓國能在德國進行半導體領域投資。

朔爾茨譴責朝鮮試射導彈是不負責任的行為。他稱當天訪問朝韓邊境非軍事區並目睹和平安全受到威脅，德韓應基於民族分裂的歷史際遇，進一步發展兩國關係。

尹錫悅還表示，韓國政府在打造全球中樞國家的過程中，將呼應朔爾茨提出的烏戰前後時代轉折的理念，願與德國深化面向未來的互惠合作，為歐亞的和平繁榮而加強團結。

本文獲《聯合早報》授權轉載

