北京涉干預大選｜加國特別調查報告：政府沒故意無視情報

撰文：蕭通
出版：更新：

加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）3月15日委任前總督約翰斯頓（David Johnston）為特別調查員，調查加拿大媒體指中國干預2019年及2021年大選一事，並就處理提供建議。約翰斯頓5月23日提交長達55頁的報告稱，由於事件涉及機密信息，不支持反對派要求的公開調查，又指未發現政府故意無視相關情報或建議。

約翰斯頓在報告中稱，外國政府無疑試圖影響加拿大的候選人，但由於涉及機密信息，他無法公開披露內容，也反對進行公開調查。他建議在接下來的5個月時間，向政府官員、專家及受影響社區的居民舉行公開聽證會，以交代問題。

針對反對派質疑政府故意無視情報，約翰斯頓在報告中指出，沒有發現政府故意無視有關外國干涉的情報建議，又或在處理這些問題時基於黨派考慮做出決定。 不過，安全機構向各個政府部門傳達情報的方式，存在重大治理缺陷。他特別提到中國被指收集國會議員莊文浩（Michael Chong）香港家人資料的事件，指情報傳達存在顯著落差。

報告指出，約翰斯頓在調查中接觸過機密備忘錄、總理、內閣成員，以及高級情報官員，發現許多由媒體披露的干預事件，是基於有限和部分情報，甚至是虛假信息。

報告又稱，外國干預問題多年來一直是全球現象，不應被政治化。 而外國干預會破壞當地民主的基礎，而不僅僅是特定的政黨，因此應該超越黨派之爭。

中方多次否認干預加國大選，強調中方一貫反對任何國家干涉其他國家的內政，沒有興趣也不會干預加拿大的內政，批評有人散佈子虛烏有的謠言謊言。

加拿大總理杜魯多委任前總督調查中國是否干預選舉北京涉干預加國大選｜杜魯多向反對派妥協　允幕僚長赴國會作證中國外交部：沒有興趣也不會干預加拿大內政杜魯多宣布就中國干預大選　展開獨立調查杜魯多回應中國干預選舉指控　稱目前進行的調查已經足夠
加拿大
杜魯多
中國外交