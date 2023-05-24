北京涉干預大選｜加國特別調查報告：政府沒故意無視情報

加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）3月15日委任前總督約翰斯頓（David Johnston）為特別調查員，調查加拿大媒體指中國干預2019年及2021年大選一事，並就處理提供建議。約翰斯頓5月23日提交長達55頁的報告稱，由於事件涉及機密信息，不支持反對派要求的公開調查，又指未發現政府故意無視相關情報或建議。



約翰斯頓在報告中稱，外國政府無疑試圖影響加拿大的候選人，但由於涉及機密信息，他無法公開披露內容，也反對進行公開調查。他建議在接下來的5個月時間，向政府官員、專家及受影響社區的居民舉行公開聽證會，以交代問題。

針對反對派質疑政府故意無視情報，約翰斯頓在報告中指出，沒有發現政府故意無視有關外國干涉的情報建議，又或在處理這些問題時基於黨派考慮做出決定。 不過，安全機構向各個政府部門傳達情報的方式，存在重大治理缺陷。他特別提到中國被指收集國會議員莊文浩（Michael Chong）香港家人資料的事件，指情報傳達存在顯著落差。

報告指出，約翰斯頓在調查中接觸過機密備忘錄、總理、內閣成員，以及高級情報官員，發現許多由媒體披露的干預事件，是基於有限和部分情報，甚至是虛假信息。

報告又稱，外國干預問題多年來一直是全球現象，不應被政治化。 而外國干預會破壞當地民主的基礎，而不僅僅是特定的政黨，因此應該超越黨派之爭。

中方多次否認干預加國大選，強調中方一貫反對任何國家干涉其他國家的內政，沒有興趣也不會干預加拿大的內政，批評有人散佈子虛烏有的謠言謊言。