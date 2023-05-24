圭亞那中學宿舍19死火災　官員指一女學生縱火肇禍

南美洲國家圭亞那（Guyana）中部城市馬迪亞（Mahdia）一間中學宿舍在5月21日發生火災，事件中共有19人喪生，當地官員23日表示，調查人員認為，這宗悲劇或源於一名女學生的手提電話遭沒收，導致對方縱火報復。



天空新聞報道，圭亞那國家安全顧問戈維亞（Gerald Gouveia）表示，涉事女學生被指與一名「較為年長的男子」發生感情關係而遭舍監處分後，懷疑威脅在宿舍內縱火，之後在浴室位置放火。

戈維亞指，女舍監為宿舍上鎖，防止宿生晚上外出消遣，卻成為這場火災造成大量傷亡的主因。火警發生時，女舍監正在宿舍內睡覺，她驚醒後陷入恐慌，無法找到鎖匙開門，但及後成功逃離火場。惟其他人，包括她的5歲兒子則被困在室內而當場身亡，其後消防員到場打破其中一面牆救出多人，避免喪生人數進一步上升。

這場火災一共造成19人喪生，除了舍監的兒子外，其餘18名死者都原住民女學生，年齡介乎12至18歲，另外亦有9名留醫傷者情況嚴重。

當局稱縱火的女學生亦受傷，惟警方及教育部都沒有證實她是否已被扣押，亦沒評論宿舍是否安裝火警鐘和安排學生參與火警演習，強調會進行調查。而戈維亞提到，疑犯由於是未成年，當局會以與未成年人發生性關係罪名起訴與疑犯有染的男子。