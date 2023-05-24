俄羅斯總理晤李強　稱俄中關係處於前所未有高水平

正在中國訪問的俄羅斯總理米舒斯京（Mikhail Mishustin）說，俄羅斯和中國的關係正處於前所未有的高水平。



據俄羅斯衛星通訊社報道，米舒斯京星期三（5月24日）在北京與中國國務院總理李強會面時說，俄羅斯總統普京和中國國家主席習近平作出的決定，為兩國在八個優先領域建立合作制定了戰略指導方針。俄羅斯和中國政府已啟動協調工作，以執行兩國最高領導人達成的協議。

他稱，俄羅斯與中國的關係處於前所未有的高水平。兩國相互尊重彼此的利益，共同應對由國際局勢動盪加劇和來自西方集體制裁壓力帶來的新挑戰。「正如我們的中國朋友所說——『人心齊，泰山移』。」

另據路透社和法新社報道，李強在與米舒斯京會面時說，中俄之間的務實合作呈現出良好的發展態勢。他指出，今年迄今為止，雙邊貿易已經達到700億美元（約942億新元），同比增長超過40%。

李強說，中俄雙方的投資規模也在不斷提升，戰略性大型項目正在穩步推進。中國願同俄羅斯一道，推動兩國在各個領域的務實合作邁上新台階。

米舒斯京星期一（5月22日）晚間飛抵上海，星期二早上參加中俄商務論壇。據俄羅斯政府消息，米舒斯京星期三還將與習近平會面，並簽署一系列雙邊協議。