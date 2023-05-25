騷靈天后Tina Turner因病離世　終年83歲

騷靈天后Tina Turner 5月24日在瑞士的家中病逝，終年83歲。其發言人表示，這名憑《Simply The Best》及《What's Love Got to Do with It》深入民心的歌后受到長期病患困擾，最終在蘇黎世附近的家中安詳離世，形容世界喪失一個樂壇傳奇和典範。



Tina Turner出生於美國，並於1950年展開樂壇生涯，之後憑《What's Love Got to Do with It》走紅，為她帶來「搖滾天后」的稱號。她一共八奪格林美獎（Grammy Awards），其中六次是在1980年代獲得，當時她推出《Typical Male》、《The Best》、《Private Dance》的歌曲更成為Top 40流行榜的常客。

她的吸引力非凡，在1988年在巴西里約熱內盧（Rio de Janeiro）開騷時，獲18萬名歌迷入場支持，創下單一歌手的最高入場紀錄。

不過在星途背後，她曾遭一同合作的結他手丈夫Ike Turner虐待，導致身體多次受傷，更多次入院接受治療。兩人最終離婚收場，其事跡亦改篇為荷里活電影《天娜真愛又如何》（Tina What's Love Got to Do with It）。