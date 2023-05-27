日本長野縣男殺警後面露微笑令人心寒　畢業紀念冊這一句令人流淚

日本長野縣5月25日下午發生一起駭人聽聞的案件。31歲的男子青木政憲，持刀與槍械殺害4人，其中包括2名警察。長野縣警搜查總部指出，疑兇青木政憲應是在短短10分鐘內，連續用求生刀和獵槍行兇。搜查關係人士透露，青木最初會殺害兩名婦人，是因為「覺得對方在嘲笑我」。



綜合日媒報道，案中死者分別為66歲的村上幸枝、70歲的竹内靖子、以及中野署地域課的警部補玉井良樹和巡査部長池内卓夫共4人。搜查關係人士指出，村上和竹內是遭到青木持利刃襲擊、趕到現場的玉井和池內則是被獵槍擊斃。據了解，村上和竹內每到傍晚就會一起散步，散步路線會經過青木家。

青木的家人向警方透露，青木最初會殺害2名女性，是懷疑對方在嘲笑自己沒朋友，後來看到警方到場後，擔心遭到擊斃，決定先用獵槍行兇。據了解，青木在大學時期遭到欺凌後，就不擅長與人相處，在家裏獨自從事農業。

目擊青木行兇的附近居民表示，青木不擅長與他人溝通，也很少見過他露出笑容。然而，當他開槍射殺兩名警察時，第一次看到他臉上勾起微笑，讓人不寒而慄。

日本長野縣2023年5月25日下午發生恐嚇襲擊案。31歲的男子青木政憲，持刀與槍械殺害4人，其中包括2名警察。圖為疑犯高中紀念冊中的照片。

（編按：NEWSポストセブン26日稱，青木家是當地名門望族，在該區擁有一個果園。青木政憲的媽媽也是當地名人，有舉辦插花班以及開班教人切水果。

日本時事通信社網站26日稱，マサノリ園是青木家族事業，網上發布的廣告稱它已經營13代。青木10年前接管它，父母都會來幫忙。2019年前後，青木還在輕井澤和中野開設意式雪糕店，生意興隆。

有認識青木父母的人說，青木的父母也會到農場和店內幫忙。疑兇和父親關係很好，後者對於兒子經營雪糕店看來相當自豪。

當地街坊稱政憲為人文靜：「我的印象是他並沒有真正嘗試與周圍的人交流，或者他無法跟上對話。」

熟人評價青木的性格時也稱他與人「見面不打招呼」、「感覺（他）不善於交際」。

一名63歲的鄰居直言「青木是一個無法溝通的人。」他稱他唯一會談的就是他家人。近年他好像都宅在家中，很少出去。

日本長野縣2023年5月25日下午發生一宗恐怖襲擊案。31歲的男子青木政憲，持刀與槍械殺害4人，其中包括2名警察。長野縣警搜查總部指出，疑兇青木政憲應是在短短10分鐘內，連續用求生刀和獵槍行兇。圖為日本共同社供圖，疑兇（圖中）被押上一輛汽車，進入長野縣警署。（Reuters）

數年前，他提出想種一種水果，在就家附近的農地上開工。大約在同一時間，他突然開始與人斷絕來往，不再出現於當地的集會或是婚禮上。

曾是青木小學和初中同學的31歲的上班族說：「他很安靜，話不多，但看起來是個聰明認真的優等生。」

《產經新聞》26日稱，在他的童年時代，他被稱為「聽話和溫柔的孩子」。小學時熱衷於棒球，擔任捕手。不過入讀長野縣一所大學後似乎出現問題，不久後他輟學返回老家。

這名一口氣奪去多人性命的男子，原來曾在他的初中畢業紀念冊中寫道：「我認為這個世界上最重要的是『生命』。」如今回看這一段，令人不勝哀傷與唏噓。）

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