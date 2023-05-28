馬來西亞無意跟風別國頒禁TikTok

馬來西亞通訊及數碼部長法米說，政府無意跟隨其他國家的腳步，禁止社交平台TikTok應用，而是會繼續通過國家網絡安全機構、內政部等監控情況。



他指出，到目前為止，TikTok、臉書等社交平台都非常積極與政府配合，只有通訊應用Telegram不願合作，協助調查針對它平台上傳播的內容的投訴。因此，政府考慮採取行動對付Telegram服務供應商。

法米星期六（5月27日）在吉隆坡主持2023年國慶日與馬來西亞日主題和標誌推介禮時，提到網絡安全、社媒內容引起爭議等問題。他說：「我知道外國正在審查TikTok，但在馬來西亞，作為一個主權國家，我們有權根據自身機構的評估做出決定。」

他指出，負責監管網絡及社媒的通訊與多媒體委員會，確實接獲許多關於在這些平台上傳播敏感、色情或犯罪內容的投訴；一般上被投訴的平台都會配合政府調查，但也有少數平台不合作，如推特和Telegram。

他說：「最多問題的是Telegram……今年1月以來，我們多次嘗試與Telegram代表討論針對他們的投訴，但沒有回應。投訴很多，但我們沒有看到Telegram認真配合的態度，政府會考慮採取對付行動。」

法米日前透露，不少用戶投訴Telegram充斥色情及宗教敏感內容，還有人銷售未經衛生部批准的藥品。

本文獲《聯合早報》授權轉載

