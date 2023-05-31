習近平回覆孟加拉國兒童阿里法・沁信件

新聞社5月31日稱近日中國國家主席習近平復信孟加拉國兒童阿里法・沁，鼓勵她努力學習、追求夢想，傳承好中孟傳統友誼。



習近平指出，沁在信中講述的親身經歷是中孟友好的生動寫照。中國和孟加拉國人民自古以來就是好鄰居、好朋友，擁有綿延千年的友好交往歷史。600多年前，中國明代航海家鄭和的「寶船」兩度到訪孟加拉，在兩國人民中間播撒下友誼的種子。600多年後，中國海軍「和平方舟」號醫院船懷仁遠航，中國女軍醫在吉大港幫助沁的母親渡過險境、順利生產，沁的父親用孟語「中國」為其取名，譜寫了中孟友好新的感人篇章。

習近平強調，得知沁立志長大後做中孟友誼的使者，未來希望到中國學醫，像「中國媽媽」那樣救死扶傷，感到十分高興。希望沁珍惜韶華、努力學習，實現自己的夢想，回饋家庭、服務社會、報效祖國。在「六一」國際兒童節到來之際，祝沁身體健康、家庭幸福、學習進步。

阿里法·沁2010年出生時，其母因患嚴重心臟病遭遇難產，一度生命垂危。當時正在孟加拉國吉大港訪問的中國海軍「和平方舟」號醫院船接到求助，派出軍醫第一時間趕赴當地醫院，頂着巨大壓力進行剖腹產手術，最終母女平安。為表感激，她的父親為其起名「沁」（Chin），孟語意思為「中國」。