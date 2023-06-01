美國大選｜前副總統彭斯及新澤西前州長克里斯蒂傳下周參選

美國副總統彭斯（Mike Pence）及新澤西州（New Jersey）前州長克里斯蒂（Chris Christie）傳將競逐2024年總統，消息人士指克里斯蒂6月6日宣布參選，在共和黨內挑戰前總統特朗普（Donald Trump）。克里斯蒂曾在2016年大選為特朗普提供建議，近期卻落力批評對方。



知情人士透露，克里斯蒂6月6日將在新罕布什爾州聖安塞姆學院（Saint Anselm College）的答問大會上，正式宣布啟動競選活動，結束外界近幾星期對他是否參選的猜測。

60 歲的克里斯蒂2016年曾參加共和黨初選，但因支持率低而退出，及後改為支持特朗普，並加入其競選團隊。但今年3月，他受訪時表明不會在2024年投票支持特朗普。

根據路透社與益普索（Ipsos）本月進行的民調顯示，只有1%共和黨選民表示，克里斯蒂是其首選總統候選人。不過，曾經擔任聯邦檢察官的克里斯蒂曾稱，只有他有能力與特朗普正面交鋒。

自2021年1月6日國會騷亂以來，克里斯蒂多次抨擊特朗普，並指責對方影響共和黨在2022年中期選舉的選情。