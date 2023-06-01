德國下令關閉4間俄羅斯領館　反制俄迫數百德國人員離境

德國外交部5月31日宣布，俄羅斯5間駐德領事館中，將有4間以吊銷執照方式關閉。柏林方面承認，此舉為報復莫斯科早前對德國駐俄人員的人數設限。俄羅斯譴責此舉錯誤及具挑釁性，是旨在進一步破壞雙邊關係的不友好舉措， 揚言將作出反制。



德國外交部5月27日表示，俄羅斯設定新限制，德國派駐俄國的政府僱員人數，將不得超過350人。因此數百人需要離開俄羅斯，主要是歌德學院及當地德國學校的僱員。

德國外交部發言人31日表示，俄方的不合理決定，迫使德國政府大幅削減所有駐俄領域的人手。為反制俄方做法，德國決定年底前關閉4間俄國駐德領事館，只允許駐柏林大使館及一間領事館繼續營運。目前，俄羅斯在德國設有的5家領事館，分別位於波恩 （Bonn）、法蘭克福（Frankfurt）、漢堡（Hamburg）、萊比錫（Leipzig）和慕尼黑（Munich）。

德國外交部又稱，由於德國駐俄人手不足以提供領事支持，德國將關閉其在加里寧格勒（Kaliningrad）、葉卡捷琳堡（Yekaterinburg ）和新西伯利亞（Novosibirsk）的領事館，僅保留德國駐莫斯科大使館和駐聖彼得堡領事館。