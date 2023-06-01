普京逮捕令在身難赴金磚五國集團峰會　南非或求助中國

由中國、巴西、俄羅斯、印度和南非組成的金磚五國集團（BRICS）將於8月22至24日在南非約翰內斯堡召開領袖峰會。南非已經邀請俄羅斯總統普京出席，惟國際刑事法院（ICC）已對普京發布逮捕令，使得該國面臨外交兩難。據《路透社》報導，有南非高級政府官員透露，其中一個獲支持的方案是要求前任主席國中國主辦這次峰會。



據上述的報導，南非早在今年1月已向普京（Vladimir Putin）發出邀請，出席8月舉行的峰會。但ICC其後在3月對普京發出逮捕令，作為《國際刑事法院羅馬規約》的締約國，南非有義務在普京踏足該國領土時將他逮捕。

南非當局上月29日宣布對定於6月的金磚國家部長級會議及8月的金磚國家領導人第15次會晤的與會者，給予他們會議期間的外交豁免權。這可能為被國際刑事法院發出逮捕令的普京出席峰會打開大門。

不過，南非訴訟中心主任弗利茲（Nicole Fritz）向外媒表示，外交豁免權不能凌駕於《羅馬規約》之上，故對南非國內法院或國際刑事法院義務皆不適用。南非外交部發言人蒙尼拉（Clayson Monyela）亦稱，宣布外交豁免權僅是程序上的例行公事，與俄羅斯總統並沒有關係。

南非國營企業部（Ministry of Public Enterprises）副部長巴佩拉（Obed Bapela）於日前向《英國廣播公司》（BBC）表示，南非正計劃於6月通過立法，讓該國有權決定是否逮捕國際刑事法院通緝的領導人。

上月30日，俄羅斯宣布將以適當層級參與南非峰會。南非最大反對黨已採取法律行動，迫使政府屆時履行國際刑事法院命令，拘捕俄羅斯總統普京。