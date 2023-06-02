內地學者：制裁措施是中美防長會面最主要障礙

北京拒絕中美防長本周會晤，正在出訪的美國國務卿布林肯（Antony Blinken）和防長奧斯汀（Lloyd Austin）分別表示「令人遺憾」。奧斯汀星期四（6月1日）在東京說，歡迎任何與中國防長李尚福接觸的機會，認為國防部門應有開放的溝通管道，並應定期彼此溝通。



受訪學者評估，美國政府維持對李尚福逾四年的制裁，是中美防長會面的最主要障礙。拜登政府兩大核心成員再同聲呼籲北京加強與華盛頓溝通，則表明對中美兩軍在區域可能擦槍走火的擔憂正在加劇。

奧斯汀星期四在東京會見日本防長濱田靖一，他在會後的記者會上表示，北京拒絕美中防長會晤的決定「令人遺憾」。

奧斯汀指出，他曾多次強調擁有強大能力的國家能相互溝通的重要性，以管理危機並防止形勢不必要地失控。

五角大樓星期一發聲明稱，美國今年5月初想促成中美防長本周於新加坡舉行的香格里拉對話期間會面，但中國拒絕。

布林肯星期三（5月31日）則在瑞典斯德哥爾摩提醒北京，「最危險的事莫過於不溝通」，並因此造成誤會和溝通不暢。他指出，要確保中美之間的激烈競爭不會轉變成衝突，最重要的起點就是有正常的溝通管道。

中國國防部發言人譚克非星期三指出，中美兩軍接觸交流並未中斷，但強調對話不能沒有原則，溝通不能沒有底線。他批評當前兩軍交流面臨的困難，責任完全在美方，「美方一方面口口聲聲要加強溝通，另一方面又不顧中方關切人為製造障礙」。

上海東亞研究所助理所長包承柯接受《聯合早報》採訪時分析，中國政府近期已積極推動與拜登政府的溝通交往，包括恢復商貿高層溝通。他指出，阻礙中美防長本周會見的最關鍵因素是美國未解除對李尚福的制裁。

李尚福曾任中共中央軍委裝備發展部部長。他在2018年因中國進口俄羅斯武器而遭美國制裁。李尚福今年3月出任防長後，美國國務院表明無意取消制裁，認為這並不阻礙奧斯汀與李尚福在第三國會面。

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