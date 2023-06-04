英媒：「自稱普京生母」97歲老婦離世　稱不幸童年導致他乖戾殘忍

英媒6月1日稱引述消息人士5月31日確認，自稱是俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）生母的格魯吉亞老婦普京娜（Vera Putina）離世，高壽97歲。她生前受訪時稱他是私生子，童年不幸，這或是導致他做出殘忍行為的原因。



英國《太陽報》6月1日引述普京娜生前受訪時指，她年輕時與有婦之夫、俄羅斯維修工人普里瓦洛夫（Platon Privalov）誕下普京。其後她與名為格奧爾基（Georgi）的男子走在一起，帶着普京在格魯吉亞Metekhi村生活。

普京娜說，格奧爾基虐待和疏忽照顧普京。他沒打普京，但也毫不掩飾對他的厭惡。格奧爾基有時整天都不與普京說話。格奧爾基經常威脅說他會把普京趕出家門，甚至真的試過在冬天將赤腳的普京趕出家門，好心的鄰居看到後會收留他。

▼普京娜的照片

報道稱，她相信這對繼父子的關係令普京變得冷酷無情、性格內向、最終導致他將憤怒和痛苦發泄到動物身上。她指普京小時候會用彈弓來射鄰居家的雞。

內文稱普京10歲時搬到俄羅斯奧喬爾市（Ochyor，暫譯）與祖父母一起居住，然後再也沒回到她身邊。

普京娜對普京身世的說法，與俄羅斯政府的說法完全不一樣。俄政府稱，普京是老普京（Vladimir Putin Snr.）與瑪麗亞（Maria Shelomova）的兒子。但普京甚少公開有關他家庭背景的資料，外界對於他有多少名情人和子女，也有不同的說法。