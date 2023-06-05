香格里拉對話｜日韓防長時隔3年半首次會談　同意加強防務合作

日本防衛大臣濱田靖一與韓國國防部長李鐘燮，6月4日在新加坡出席香格里拉對話（SLD）期間舉行會談，是3年半以來首次。雙方同意就防止「火控雷達鎖定」事件重演協商對策，同意推動兩國防務合作， 並一致譴責朝鮮以彈道導彈技術試射軍事偵察衛星。



日韓防長會談約40分鐘，是兩國繼2019年11月後，時隔約3年半再度舉行國防部長間會談。濱田會後表示，雙方曾討論2018年懸而未決的「雷達鎖定問題」，再次要求韓方徹底防止類似情況再度發生。

2018年12月，日本自衛隊反潛機稱被韓國海軍驅逐艦以火控雷達鎖定，事件發生在日本的專屬經濟區內，離爭議島嶼獨島有一定距離。不過，韓國一直否認曾以雷達鎖定日本反潛機。

2023年6月3日，在新加坡舉行的香格里拉對話期間，韓國國防部長李鐘燮發表講話。（路透社）

李鐘燮在今次會後表示，雙方同意在工作層級進行協商，加快制定對策防止類似情況再度發生。

另外， 韓國國防部表示，李鐘燮和濱田在會面時一致譴責朝鮮日前發射衛星，稱其嚴重違反聯合國安理會的決議，即禁止其使用彈道導彈技術進行任何發射。兩國防長一致認為，需要加強雙邊安全合作，以及與共同盟友美國的合作，以遏制朝鮮的核威脅和導彈威脅，並促進印太地區更加穩定。