OPEC+減產協議延至明年底　沙特自願額外減產

石油輸出國家組織和結盟油國（OPEC+）在維也納舉行部長級會議，6月4日在經過7小時會議後達成減產協議。所有成員國將把減產措施延長至2024年底，從而維持石油市場穩定。沙特更會在今年7月，在目前每日自願減產50萬桶的基礎上，每日再額外減產100萬桶，時間維持1個月。沙特將每月檢討，如有需要也可能延長。



根據協議，OPEC+將自2024年起將產量目標調整為每日4,046萬桶。據路透社計算，該目標比目前產量每日減少140萬桶。俄羅斯、安哥拉、尼日尼亞都將在2024年大幅削減產量目標，而阿聯酋則獲得增加產量配額。

俄羅斯副總理諾瓦克（Alexander Novak）表示，為穩定全球石油市場，OPEC+自2022 年10月以來實施的減產量，已達到每天366 萬桶，且可在必要時調整。俄羅斯將把每日自願減產50萬桶的期限，延長至2024年12月底。他強調，俄羅斯與沙特在會議上並無分歧，又指俄羅斯正全面履行石油減產義務。

伊拉克發表聲明稱，將其每日減產21.1萬桶的措施，延長至2024年底。阿曼維持每日減產4萬桶；阿爾及利亞為4.8萬桶。

國際原油價格因供應過剩，從2022年以來呈現跌勢。OPEC與俄羅斯繼去年底決議減產，今年4月也宣布額外減產措施，但油價在短暫上漲之後繼續下跌。沙特能源大臣稱將進一步減產以穩定油價，但有指俄羅斯表示反對。