親烏組織稱擄獲戰俘　俄州長未應約見面換放人

近期曾入侵俄羅斯邊境別爾哥羅德州（Belgorod）的親烏組織6月4日稱，早前俘虜了多名俄國士兵，要求與別爾哥羅德州長見面，以作為放人條件。不過，該組織隨後表示，由於州長未按時出現，因此會把俄兵交予烏克蘭當局。



反俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）的「俄羅斯志願軍」（Russian Volunteer Corps，RDK）及「俄羅斯志願兵團」（Russia Volunteer Group，RVG）發布影片稱，若別爾哥羅德州州長格拉德科夫（Vyacheslav Gladkov）能在當日時間下午5時，來到別爾哥羅德州的新塔沃然卡村（Novaya Tavolzhanka）會面，願把2名俘虜交給他。在該段時長1分26秒的片段中，展示了2名俄羅斯士兵，當中1人躺在醫院的病床上。

格拉德科夫曾回應稱，如果這些俄羅斯士兵還活著，他願與親烏組織人士會面。 不過，2個組織後來再發短片表示，格拉德科夫未在指定時間及地點出現，因此會把俄兵交予烏克蘭當局。而在最新一段短片中，展示約有10名疑似俄方士兵。

俄羅斯國防部表示，烏克蘭一個偵察破壞偵察小組企圖滲透新塔沃然卡村，俄軍已經對他們進行炮擊，將他們驅離。