美國小型飛機闖華府領空　戰機緊急升空追截　巨響驚動民眾

美國首都華盛頓6月4日下午傳出類似爆炸巨響，大範圍地區的民眾均聽到。路透社引述美國官員稱，巨響來自緊急升空的戰機。一架小型飛機闖入華盛頓特區的領空，國防部緊急出動戰機追截，該架小型飛機隨後在維珍尼亞州西南部的山區墜毀。



官員表示，軍方戰機在首都上空造成巨響。有消息人士稱，違規闖入首都上空的塞斯納（Cessna ）飛機，當時處於自動駕駛狀態，未回應當局聯繫，令軍方需立即派機追截。不過，消息指該架塞斯納飛機所以墜機，並非由於軍機追截而造成。



4日下午約3時，美國首都大批民眾報告聽到來一聲巨響，有人甚至稱感到房子震動。有遠在北維珍尼亞州和馬里蘭州的民眾也稱，聽到了不明巨響。事件引起恐慌，網民議論紛紛，有人懷疑涉及軍事演習。

馬里蘭州安納波利斯應急管理辦公室（ Annapolis Maryland Office of Emergency Management）最先表示，巨響是由國防部一架飛機造成。不過，該部門未交代細節。華府的消防部門和國土安全官員表示，沒有收到任何事故報告，也未發現任何威脅。

美國聯邦航空管理局證實，就在首都聽到巨響時，一架塞斯納飛機在維珍尼亞州西南部的山區墜毀。

根據飛機製造商塞斯納的網上資料，其飛機可搭載7至12名乘客，航程可達3,500海里，具體取決於型號。