Barbie芭比｜粉紅粉到底　拍攝組認用太多粉紅油漆搞到全球缺貨？

真人版《Barbie》，芭比娃娃大電影即將在7月上映。不過據電影拍攝工作人員表示，由於電影需要太多的粉紅色，一度將「全球粉紅色的顏料用盡」，引起了話題。



芭比是女孩子們會喜歡的玩具系列，芭比娃娃的粉紅色是其標誌，在真人版電影亦不例外。在電影預告中，不論是男女主角、背景、各種道具，都會出現大量的粉紅色。

圖為《Barbie》大電影預告片，整個芭比世界都是粉紅色。（Barbie預告截圖）

電影拍攝工作組，曾獲6次奧斯卡提名的美術指導格林伍德（Sarah Greenwood）表示，電影組為了建造芭比的樂園，使用了大量的粉紅色。特別是芭比娃娃著名的「夢幻屋」，由道路到灯柱，全部都使用了熒光粉紅。

格林伍德表示，由於他們使用了過量的粉紅色，搞到「全球粉紅色的顏料用盡」。她的言論引起了一陣網上熱論。

油漆顏料公司Rosco證實了電影在拍攝時，確實採購了他們大量的粉紅色油漆。至於耗盡全球粉紅色似乎誇張了點，但因為2021年全球仍處於新冠疫情期間，供應鏈問題導致貨源不足，電影確實清空了他們粉紅色油漆庫存。

電影拍攝工作組為爭取使用更多顏料，電影大部分時間在英國的華納兄弟工作室Leavesden拍攝。

《Barbie》是芭比系列的第一套真人電影，由著名女演員瑪歌羅比（Margot Robbie）及賴恩高斯寧（Ryan Gosling）主演。香港預計在7月上畫。