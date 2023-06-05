王毅與法總統外事顧問通電話　讚揚馬克龍近期表態體現外交自主

中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅6月5日應約同法國總統外事顧問博納（Emmanuel Bonne）通電話。王毅表示，馬克龍近期在國際多邊平台上的重要表態，體現了法方獨立自主的外交傳統，歐洲各國也更積極同中方開展對話接觸，中方對此表示讚賞。相信法方將繼續奉行理性積極對華政策，為中歐關係健康穩定發展發揮建設性作用。



新華社報道，王毅表示，法國總統馬克龍4月訪華取得圓滿成功，兩國元首達成一系列戰略共識，雙方要加緊落實，共同推進下步重要議程，展現中法全面戰略夥伴關係的高水平。馬克龍近期在國際多邊平台上的重要表態，體現了法方獨立自主的外交傳統，歐洲各國也更積極同中方開展對話接觸，中方對此表示讚賞。相信法方將繼續奉行理性積極對華政策，為中歐關係健康穩定發展發揮建設性作用。中歐作為多極化進程兩大力量，共同利益遠大於分歧，雙方應多往合作上想，少往對手上靠，攜手為世界提供更多穩定性。

博納表示，馬克龍對訪華成果，特別是同習近平主席深入溝通感到高興。法方願同中方加強合作，為法中、歐中關係的發展、為國際和平穩定做出貢獻。法方認為歐洲應保持團結，堅持獨立自主，同中國建立相互尊重、共同繁榮的夥伴關係。

雙方圍繞全球性挑戰交換了意見。法方期待全球北方和南方國家加強合作，實現更均衡、可持續發展。王毅表示，中國始終是南方重要成員，一直主張發達國家要以實際行動支持南方國家的發展。同時，作為最大的發展中國家，中國堅持通過南南合作為發展中國家提供助力，維護南方國家的正當權益。

雙方還就烏克蘭問題協調了各自立場，同意要為開啟政治解決進程不斷積累和創造條件。