金正恩2023年首5個月涉軍公開活動是2022年的2倍

俄衛網6月6日引述韓聯社報道，韓國統一研究院6日發佈的一份資料顯示，今年以來，朝鮮朝袖金正恩涉軍活動頻率大增。



統一研究院分析金正恩公開活動的數據庫等顯示，今年前4個月，金正恩在軍事領域的公開活動共有12次。若算上5月17日到國家宇宙開發局了解偵察衛星組裝情況並批准行動計劃，涉及軍事的活動合計13次，今年不到半年，就達到去年（6次）和2021年全年（7次）水平的兩倍左右。

金正恩涉軍公開活動最頻繁的是2014年，在韓朝形成對話氣氛的2018年跌至3次，但在新年伊始的朝美河內談判無果而終的2019年猛增至23次。截至5月，今年的涉軍活動已經超過新冠封鎖開始的2020年全年（12次）水平。

截至4月底，金正恩的公開活動共計27次。除涉軍活動外，各類活動按由多到少排序依次是，出席儀式（5次）、合影（4次）、參觀（3次）、政治會議（2次）、參謁（1次）。算上5月的參觀軍事偵察衛星和朝軍元帥玄哲海周年祭，今年迄今為止公開露面共29次。金正恩去年公開活動77次，其中涉軍活動7次。今年各類活動總頻次與去年大同小異，僅涉軍活動明顯增多。