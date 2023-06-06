真人版《雙面特工》漢森死在獄中　炮製美國史上最嚴重情報災難

美國「雙面間諜」漢森（Robert Hanssen）6月5日被發現死在美國科羅拉多州的監獄牢房內，終年79歲。FBI稱他為機構史上最具破壞性的間諜，他的間諜活動也造成美國史上最嚴重的情報災難。



美國監獄管理局發聲明稱，工作人員發現他的狀況後曾試圖急救。隨後接報到場的救護員宣告他死亡。他的死因並未即時公布。

漢森賣國以及被追查以至落網的故事被拍成2007年公映的美國電影《雙面特工》（Breach）。主演的是美國知名男演員Chris Cooper與賴恩菲臘（Ryan Phillippe）。

漢森1976年加入美國聯邦調查局（FBI），1979年開始向蘇聯出售美國情報，多年來他間歇性地暫停活動。他2001年在維珍尼亞州被捕，2002年被判終身監禁。

漢森因工作性質幾乎了解當時美國對蘇聯秘密行動的所有細節，但蘇聯方面從未接觸過漢森本人，也不知其真實身份，僅通過代號「拉蒙」與他打交道。

他向蘇聯方面透露，美國在俄羅斯駐華盛頓大使館下方有一條監聽隧道，使俄方在很多年間向美國情報機構提供無用的訊息。此外他曾在華盛頓和紐約的情報藏匿地點地點交出6,000多頁機密資料。

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出賣國家同僚 2人因此丟命

他的違法行為包括泄露9名雙重間諜的身份，其中2人後來在莫斯科被處決。他還向俄羅斯披露美國為核戰做準備，包括美國將在哪裏更擊蘇聯以及華府將如何應對莫斯科的第一次打擊。

以漢森的罪行他可被判處死刑，但他以認罪換取被判無期徒刑。

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