烏軍反攻行動已開始行動　試探性攻擊尋找俄軍弱點

烏克蘭還沒有正式宣佈他們的大反攻已經開始，但過去兩日俄羅斯先後表示，已成功擊退來犯的烏軍部隊。烏軍已開始動作，不論這是反攻、試探還是偵察，都顯示着這是軍事行動的第一步。



大反攻要出其不意，烏克蘭政府在6月4日發布了一段烏軍士兵各自把手指放在嘴唇，寫着「多餘的說話只會帶來傷害」，要求人們就軍事活動保持沉默。

俄羅斯的報告揭示了烏軍的動作，國防部報告指俄軍攔截了烏軍在頓涅茨克南部的攻擊。但俄羅斯的軍事博客們對政府說法表示懷疑，有些人根據自己的消息來源，指出烏軍已經取得了一些初步進展。

圖為6月5日，俄羅斯發布聲稱阻截烏軍反攻的片段，聲稱大量擊破烏軍。（Reuters）

戰爭博主吉爾金（Igor Girkin）或許是當中最有名的，他說國防部的聲明 「不完全正確」，並稱「敵人成功地切入了我們的陣地」，指相信烏軍的反攻已正式開始。

另一個由親政府博主別哥夫（Semyon Pegov）經營的War Gonzo說法更為具體。別哥夫稱烏克蘭在擊攻擊新頓涅茨克前，在韋利卡諾沃西爾卡和武赫萊達爾之間，已深入到俄羅斯控制的陣地約2公里。該博客還說，烏軍正在使用西方的機械化部隊協助。

個別的報告雖然難以證實，但放在一起能大概看出畫面：烏軍正在行動。這似乎並非一次全面進攻，但可能是試探性攻擊，尋找俄羅斯的弱點，待未來發動更大規模的攻擊。

與更西邊的扎波羅熱地區相比，南部戰線地區的防禦措施似乎較少，該地區的地形主要是開闊田野。一次非常成功的攻擊可以切斷靠近馬里烏波爾的克裡米亞大橋，切斷通往韋利卡諾沃西爾卡的道路，包圍該地區以南的俄羅斯部隊。

但同時有指烏克蘭在1000公里的戰線上對其他地方進行攻擊。瓦格納集團領導人普裡戈任（Yevgeny Prigozhin）表示，俄軍隊已經從東部戰線上最近佔領的巴赫穆特以北的部分地區逃跑，表明試探性攻擊可能不僅僅發生在南部地區。

反擊的前哨戰已經開打，但防守一方總是比較有利，烏克蘭的進攻可能需要取得更大優勢，才能有可能取得成功。