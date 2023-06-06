秦剛：中方讚賞國際民航組織在涉台問題堅持正確立場

中國外長秦剛6月6日在北京會見國際民航組織秘書長薩拉薩爾（Juan Carlos Salazar），他表示中方讚賞國際民航組織在涉台問題堅持正確立場，希望繼續予以中方堅定支持。



台灣一直爭取參與國際民航組織及成為其觀察員，至今未有成事。

中國外交部指，秦剛6日會見薩拉薩爾時，談到台灣問題是中國核心利益中的核心，在台參與國際民航組織活動問題上，中方立場一貫且明確，即必須按照一個中國原則處理，中方讚賞國際民航組織在涉台問題上堅持正確立場，希望繼續予以中方堅定支持。

他又指中方提出的「一帶一路」合作倡議、全球發展倡議同國際民航組織倡導的「不讓一個國家掉隊」的理念高度契合，歡迎國際民航組織積極參與相關倡議，充份發揮民航業的戰略先導作用，為重振全球發展事業、推進落實聯合國2030年可持續發展議程注入信心和力量。

中國外交部稱，薩拉薩爾高度評價中國在世界航空業發展中發揮重要領導作用，感謝中方對國際民航組織工作給予大力支持，祝賀中國商飛C919成功投入商業運營，表示國際民航組織始終奉行一個中國原則，將繼續按照聯合國大會和國際民航組織相關決議妥善處理台灣問題，願與中方一道促進各國不斷加強民航國際合作。