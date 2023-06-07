俄烏｜新卡霍夫卡水壩位處戰略重要地　決堤影響克里米亞與核電站

俄羅斯與烏克蘭的戰爭愈打愈烈，新卡霍夫卡（Nova Kakhovka）水壩6月6日被炸一事備受國際關注，俄烏互相指控是對方所為。這座水壩具有戰略重要性，為克里米亞地區和扎波羅熱（Zaporizhzhia）核電站供水，當地還憂慮漏出來的洪水會淹沒鄰近地區。



新卡霍夫卡水壩位於烏克蘭南部的赫爾松州俄控地區，距離赫爾松市約30公里。

它建於20世紀50年代末的蘇聯時期，屬於卡霍夫卡水電站的一部份，當時政府為建造和維護水電站，建設新卡霍夫卡市。卡霍夫卡水電站是第聶伯河上的6座梯級水電站之一。

早在俄羅斯2022年3月佔領卡霍夫卡水電站時，俄衛網便指是俄羅斯軍隊佔領的最重要戰略設施。

英國《衛報》2023年6月6日也報道，新卡霍夫卡水壩具有戰略重要性，它受破壞會對當地地區產生重大影響。

水壩橫跨第聶伯河，它高30米、闊3.2公里，協助防止水庫的水溢出，水庫估計可容納18立方公里的水，與猶他州大鹽湖的體積大致相同。

報道指出，水壩決堤可能會導致洪水淹沒下方的定居點，包括烏克蘭軍隊於2022年底奪回的赫爾松市。

水庫的水供應位於下游、俄羅斯於2014年吞併的的克里米亞半島，還有位於上游、歐洲最大的扎波羅熱核電站。扎波羅熱核電站需要水源，為不斷發熱的6個反應堆、乏燃料及應急柴油發電機降溫。

在水壩被炸的事件發生後，國際原子能機構（IAEA）表示已確認核電站儲存足夠「數個月」使用的水源，決堤暫時未直接對核電站構成威脅，也指正密切關注事件，強調保護核電站的冷卻池是關鍵事項。

《衛報》指，水庫的水還有助為卡霍夫卡水力發電廠供電。水壩受破壞的話，還可能會破壞到烏克蘭南部大部份地區的運河系統，包括克里米亞。